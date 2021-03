Giá xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh tăng

Xăng E5RON92 tăng 691 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 797 đồng/lít và giá các loại dầu tăng từ 558 – 642 đồng/lít/kg.

Liên Bộ Công Thương-Tài chính mới có quyết định điều chỉnh giá xăng dầu, áp dụng từ 15h00 hôm nay (12/3).

Cụ thể, giá bán lẻ xăng E5RON92 được điều chỉnh tăng 691 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 797 đồng/lít; dầu diesel 0.05S tăng 558 đồng/lít; dầu hỏa tăng 563 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 642 đồng/kg.

Sau khi điều chỉnh, giá bán mặt hàng xăng xăng E5RON92 sẽ là 17.722 đồng/lít; xăng RON95-III có giá 18.881 đồng/lít; dầu diesel 0.05S có giá bán mới 14.401 đồng/lít; dầu hỏa có giá bán không cao hơn 13.173 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S tăng lên 13.769 đồng/kg.

Liên Bộ cũng quyết định không trích lập Quỹ BOG đối với tất cả các loại xăng dầu. Chi sử dụng Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 2.000 đồng/lít (kỳ trước chi 2.000 đồng/lít), xăng RON95 ở mức 1.100 đồng/lít (kỳ trước chi 1.150 đồng/lít), dầu diesel ở mức 600 đồng/lít (kỳ trước chi 850 đồng/lít), dầu hỏa chi ở mức 600 đồng/lít (kỳ trước chi 900 đồng/lít); dầu mazut ở mức 600 đồng/kg (kỳ trước chi 800 đồng/kg).

Lý giải về việc tăng giá đồng loạt các mặt hàng xăng, dầu trong kì điều hành này, Liên Bộ cho biết, giá xăng dầu thế giới trong 15 ngày vừa qua tiếp tục xu hướng tăng, có thời điểm giá xăng RON95 đã tăng lên mức 76,39 USD/thùng, xăng RON92 lên mức 74,56 USD/thùng (mức cao nhất trong 14 tháng trở lại đây, giá xăng dầu thành phẩm bình quân 15 ngày vừa qua tăng từ 2,39-5,75%).

Giá bình quân các sản phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 12/3/2021 là 71,536 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 3,89 USD/thùng, tương đương tăng 5,75% so với kỳ trước); 73,165 USD/thùng xăng RON95 (tăng 3,95 USD/thùng, tương đương tăng 5,70% so với kỳ trước); 70,106 USD/thùng dầu diesel 0.05S (tăng 1,86 USD/thùng, tương đương tăng 2,72% so với kỳ trước); 68,198 USD/thùng dầu hỏa 0.05S (tăng 1,59 USD/thùng, tương đương tăng 2,39% so với kỳ trước); 387,669 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (tăng 16,66 USD/tấn, tương đương tăng 4,49% so với kỳ trước).

​Trong các kỳ điều hành gần đây, nhằm hỗ trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân, hạn chế mức tăng giá xăng dầu, Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã thực hiện chi sử dụng liên tục Quỹ BOG ở mức khá cao (kỳ điều hành ngày 25/2/2021 đến hôm nay (12/3/2021) đang chi Quỹ BOG ở mức từ 800– 2.000 đồng/lít/kg cho các mặt hàng xăng dầu.

Liên Bộ cho biết, từ đầu năm đến nay, Quỹ BOG đã chi liên tục với mức chi từ 200-2.000 đồng/lít/kg đối với các loại xăng dầu (cụ thể mức chi Quỹ BOG từng kỳ đối với từng loại xăng dầu theo phụ lục gửi kèm). Kỳ điều hành lần này, nếu không tiếp tục chi Quỹ BOG, giá các loại xăng dầu sẽ tăng so với giá hiện hành khoảng 1.158-2.690 đồng/lít/kg.

(Theo: Nguyễn Quỳnh/VOV.VN)

