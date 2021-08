Giá xăng dầu hôm nay 2.8.2021: Lo ngại dư cung, giá dầu đồng loạt giảm

Giá dầu quay đầu giảm phiên đầu tuần khi diễn biến tiêu cực của biến chủng Delta bất chấp thông tin tích cực từ các nền kinh tế lớn thế giới công bố cuối tuần qua.Ngày 2.8, cả hai loại dầu lùi hơn 1%, dầu thô ngọt nhẹ WTI giao dịch ở mức 73,2%, dầu Brent chuẩn toàn cầu ở ngưỡng 74,5 USD/thùng.Diễn biến của đại dịch Covid-19 gia tăng tại Mỹ, châu Âu, châu Á… khiến giá dầu thế giới sáng đầu tuần giảm mạnh. Đặc biệt, thông tin xuất hiện những ổ dịch mới tại các nước châu Á như Trung Quốc, Indonesia và tại Mỹ khiến nhà đầu tư lo ngại nhu cầu thị trường dầu thô giảm. Trong 10 ngày qua, Trung Quốc ghi nhận 53 ca nhiễm cộng đồng tại 10 tỉnh. Tại Mỹ, số ca nhiễm mới cũng tăng đến 5 lần so với tháng trước và cao nhất kể từ tháng 2 năm nay.Bên cạnh đó, Trung Quốc đang kiểm soát các nhà máy lọc dầu tư nhân để hạn chế sản lượng của các cơ sở này và bảo vệ các công ty dầu mỏ quốc gia, Trung Quốc dự kiến hạ hạn ngạch nhập khẩu dầu thô của các đơn vị đó trong nửa cuối năm nay khoảng 35%. Việc Trung Quốc giảm nhập khẩu giá dầu được các nhà phân tích nhận định tạo áp lực cho giá dầu. Trong khi đó, từ ngày 1.8, theo kế hoạch, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đồng minh tiếp tục tăng cung vào thị trường. Một lần nữa, nỗi lo dư cung toàn cầu trong thời gian tới khiến thị trường dầu thô thế giới ngày đầu tuần cảm giác bất an.Trong nước, kết quả kinh doanh quý 2/2021 của Tổng công ty cổ phần vận tải dầu khí (PVT) mới công bố cho thấy, cả doanh thu và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này đều tăng. Quý 2, doanh thu thuần của PVT đạt 1.873 tỉ đồng, tăng 2,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế 256,5 tỉ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, PVT ghi nhận doanh thu thuần 3.581 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 438,9 tỉ đồng, tăng lần lượt 5,5% và 39% so với cùng kỳ năm trước.Ngày 2.8, giá bán lẻ xăng dầu trong nước trên thị trường như sau: xăng E5 RON92 20.498 đồng/lít, xăng RON95 21.681 đồng/lít, dầu diesel 16.375 đồng/lít, dầu hỏa 15.398 đồng/lít, dầu mazut 15.522 đồng/kg.

