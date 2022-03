Giá xăng dầu giảm sau chuỗi tăng liên tiếp

Giá xăng E5RON92 giảm 655 đồng/lít so với giá hiện hành, giá xăng RON95-III giảm 632 đồng/lít; giá các loại dầu cũng giảm từ 564 – 1.673 đồng/lít/kg.

Liên Bộ Công Thương – Tài chính mới có thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước, áp dụng từ 15h00 ngày 21/1. Theo đó, Liên Bộ quyết định trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5RON92 ở mức 200 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 50 đồng/lít, dầu diesel ở mức 400 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít, dầu mazut không trích lập. Liên Bộ quyết định ngừng chi sử dụng Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ BOG, giá bán xăng E5RON92 giảm 655 đồng/lít so với giá hiện hành trở về mức 28.330 đồng/lít; giá xăng RON95 giảm 632 đồng/lít và giá bán mới là 29.192 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 23.633 đồng/lít (giảm 1.635 đồng/lít so với kỳ trước); giá dầu hỏa giảm 1.673 đồng/lít so với giá kỳ trước và giá bán lẻ giảm còn 22.245 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 564 đồng/kg đưa giá bán mới về mức 20.423 đồng/kg.

Theo liên Bộ, thị trường xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, giá xăng dầu sau khi giảm trong những ngày giữa tháng 3 lại đang có xu hướng tăng trở lại do lo ngại nguồn cung cho thị trường sẽ giảm mạnh khi nguồn xăng dầu, khí đốt từ Nga bị cấm vận, trong khi OPEC chưa quyết định gia tăng sản lượng cung cấp.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 11/3 và kỳ điều hành ngày 21/3 là 121.912 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 10.340 USD/thùng, tương đương giảm 7.82% so với kỳ trước); 125.842 USD/thùng xăng RON95 (giảm 9.908 USD/thùng, tương đương giảm 7.30% so với kỳ trước.

Giá dầu hỏa hiện ở mức 120.408 USD/thùng dầu hỏa (giảm 14.840 USD/thùng, tương đương giảm 10.97% so với kỳ trước); dầu diesel ở mức 122.338 USD/thùng (giảm 22.853 USD/thùng, tương đương giảm 15.74% so với kỳ trước); dầu mazut giảm 22.757 USD/tấn, tương đương giảm 3.51% so với kỳ trước và giá thành phẩm là 625.090 USD/tấn 180CST 3,5S.

Kỳ điều hành lần này, giá bình quân các sản phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới giữa 2 kỳ điều hành giảm so với giá bình quân kỳ trước. Mức chi Quỹ BOG cho các mặt hàng đang được áp dụng ở mức tương đối cao (từ 300-1.500 đồng/lít) trong khi số dư Quỹ BOG đã gần hết (tại 13 doanh nghiệp Quỹ đã âm).

Trước tình hình trên, để có dư địa điều hành giá trong các kỳ tới khi thị trường còn diễn biến phức tạp, liên Bộ Công Thương – Tài Chính quyết định giảm chi sử dụng Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng dầu, bắt đầu trích lập Quỹ BOG đối với một số mặt hàng để giá các mặt hàng xăng dầu trong nước biến động theo xu hướng của giá thế giới, giảm áp lực cho Quỹ BOG và có dư địa để điều hành giá cho các kỳ tiếp theo, bảo đảm góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và bình ổn thị trường, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong quá trình phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh.

(Theo: Nguyễn Quỳnh/VOV.VN)

Link gốc