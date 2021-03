Giá vàng trong nước tăng trong khi vàng thế giới giảm

Sáng 23/3, giá vàng SJC đảo chiều tăng trở lại lên mức 55,15 – 55,55 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra) trong khi giá vàng thế giới giảm về mức 1.734,4 USD/oz. Mở cửa phiên giao dịch sáng 23/3, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 55,15 triệu đồng/lượng; giá vàng bán ra là 55,55 triệu đồng/lượng, cùng tăng 100.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 22/3. Hiện giá bán vàng vẫn đang cao hơn giá mua 400.000 đồng/lượng. Cuối giờ chiều 22/3, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào – bán ra 55,10 – 55,60 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 150.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/3. Chênh lệch giá mua – bán vàng đang ở mức 500.000 đồng/lượng. Giá vàng trong nước giảm trong khi giá vàng thế giới lại tăng nhẹ. Hiện trên sàn Kitco, giá vàng giảm về mức 1.734,4 USD/oz, giảm 2,6 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, 1 USD = 23.170 VND, giá vàng thế giới tương đương 48,41 triệu đồng/lượng, thấp hơn 7,14 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.Cuối phiên giao dịch ngày 22/3, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 55,05 triệu đồng/lượng; giá vàng bán ra là 55,45 triệu đồng/lượng, cùng giảm tiếp 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với thời điểm mở cửa giao dịch. Hiện giá bán vàng vẫn đang cao hơn giá mua 400.000 đồng/lượng. Cuối giờ chiều 22/3, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào – bán ra 55,05 – 55,45 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với thời điểm đầu giờ sáng. Chênh lệch giá mua – bán vàng đang ở mức 400.000 đồng/lượng. Giá vàng trong nước giảm trong khi giá vàng thế giới lại tăng nhẹ. Hiện trên sàn Kitco, giá vàng đã tăng lên mức 1.737 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, 1 USD = 23.170 VND, giá vàng thế giới tương đương 48,48 triệu đồng/lượng, thấp hơn 6,97 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở thời điểm cuối ngày 22/3./.

Theo: VOV.VN

Link gốc