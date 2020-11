Sáng 30/11 (theo giờ Việt Nam) giá vàng giao dịch trên sàn Kitco ở mức 1.786,3 USD/ounce, giảm 1,4 USD/oz so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Quy đổi giá vàng thế giới theo giá USD tại Vietcombank ở thời điểm tham chiếu: 1 USD = 23.260 VND, giá vàng thế giới tương đương 50,05 triệu đồng/lượng, thấp hơn 4,85 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở thời điểm đóng cửa ngày 27/11.



Giá vàng thế giới tiếp tục giảm khi nhà đầu tư có tâm lý lạc quan về triển vọng kinh tế. (Ảnh: KT)

Giá vàng thế giới đã xuống dưới mức kháng cự 1.800 USD/oz, giảm 15% so với đỉnh tháng 8. Giá vàng giảm do tâm lý lạc quan về triển vọng kinh tế thế giới và thông tin tích cực về vaccine phòng ngừa Covid-19 khiến nhà đầu tư đã không còn hướng đầu tư an toàn vào kim loại quý. Người dân Mỹ có thể được tiêm vaccine Covid-19 từ giữa tháng 12. Các chuyên gia đã đánh giá lại về những dự báo vàng có thể tới 2.000 USD/oz vào cuối năm nay.

Những diễn biến trên thị trường gần đây không giống một đợt điều chỉnh ngắn hạn của giá vàng. Giá vàng trong tuần này, đa phần các chuyên gia nhận định sẽ tiếp tục giảm và xuống đến xung quang ngưỡng kháng cự 1.750 USD/oz.

