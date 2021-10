Giá vàng SJC giảm song vẫn cao hơn giá vàng thế giới trên 9 triệu đồng/lượng

Giá bán vàng SJC đầu giờ sáng nay (27/10) giảm về mức 57,85 – 58,55 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới tăng lên mức 1.792 USD/oz.

Mở phiên giao dịch sáng nay (27/10), Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 57,85 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 58,55 triệu đồng/lượng, cùng giảm 50.000 đồng/lượng giá mua vào và bán ra so với chốt phiên 26/10. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 700.000 đồng/lượng.

Thời điểm hiện tại, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào – bán ra ở mức 57,60 – 58,35 triệu đồng/lượng. So với cuối phiên liền trước, vàng DOJI giữ nguyên giá mua vào nhưng giảm 50.000 đồng/lượng ở bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng tại DOJI đang ở mức 800.000 đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng tăng trở lại khi đang được niêm yết ở mức 1.792 USD/oz. Quy đổi theo giá USD tại Vietcombank, 1 USD = 22.855 VND, giá vàng thế giới tương đương 49,34 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra 9,21 triệu đồng/lượng.

** Ngân hàng Nhà nước ngày 27/10 công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức 23.131 VND/USD. Hiện tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN đang là 22.750 VND/USD (chiều mua vào) và 23.773 VND/USD (bán ra).Tỷ giá USD/VND tại một số NHTM ngày hôm nay phổ biến quanh mức 22.575 – 22.855 VND/USD (mua vào – bán ra). Trên thị trường thế giới, chỉ số US Dollar Index (DXY) – thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác ở mức 93,953 điểm, tăng 0,15%.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/10, tại thị trường trong nước, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 57,90 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 58,60 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với mở cửa phiên giao dịch cùng ngày. Chênh lệch giá mua – bán hiện là 700.000 đồng/lượng. Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào – bán ra 57,60 – 58,40 triệu đồng/lượng, tăng 150.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với mở cửa phiên giao dịch ngày 26/10. Chênh lệch giá mua – bán hiện là 800.000 đồng/lượng. Cuối giờ chiều 26/10 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 1.789,9 USD/ounce, giảm 16,4 USD/ounce so với đầu giờ sáng cùng ngày. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá USD tại Vietcombank ở thời điểm tham chiếu (1 USD = 22.855 VND), giá vàng thế giới tương đương 49,28 triệu đồng/lượng, thấp hơn 9,32 triệu đồng/lượng so với giá bán ra của vàng SJC ở cùng thời điểm./.

Theo: VOV.VN

Link gốc