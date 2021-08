Giá vàng hôm nay 3.8.2021: 'Sốc' với dự báo 139 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC ngày 3.8 tăng nhẹ và giữ mức cao hơn thế giới 6,9 triệu đồng mỗi lượng. Kim loại quý vẫn được các nhà đầu tư kỳ vọng tăng lên đến 5.000 USD/ounce trong vòng 3 – 5 năm tới.Ngày 3.8, các đơn vị kinh doanh vàng điều chỉnh giá vàng miếng SJC tăng giảm trái chiều, Eximbank tăng 50.000 đồng/lượng, mua vào lên 56,75 triệu đồng/lượng và bán ra 57,3 triệu đồng/lượng; ngược lại, Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giảm nhẹ giá vàng 100.000 đồng/lượng, mua vào còn 56,5 triệu đồng/lượng và bán ra 57,2 triệu đồng/lượng… Riêng Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC giữ giá đứng yên ở 56,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra 57,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới 6,9 triệu đồng mỗi lượng.Kim loại quý trên thị trường thế giới giảm nhẹ 1 USD/ounce, xuống còn 1.809 USD/ounce. Trong phiên giao dịch thị trường Mỹ (đêm 2.8), vàng đã tăng giá lên mức cao nhất 1.821 USD/ounce. Vàng vẫn không có nhiều biến động trước những thông tin kinh tế Mỹ không mấy khả quan do ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Viện Quản lý Cung ứng Mỹ – ISM cho biết PMI lĩnh vực sản xuất tại quốc gia này ở mức 59,5% trong tháng 6, giảm xuống từ 60,6% của tháng trước đó và trái với dự báo tăng nhẹ lên thành 60,8%. Đây là mức PMI thấp nhất kể từ tháng 3.2021 và đồng thời cho thấy tháng suy giảm thứ ba liên tiếp.Mới đây, quỹ Quadriga Igneo đã đưa ra dự báo vàng vẫn có khả năng tăng lên 3.000 – 5.000 USD/ounce (tương ứng 83 – 139 triệu đồng/lượng) trong vòng 3 – 5 năm tới khi các thị trường đánh giá thấp những rủi ro dài hạn liên quan đến việc ngân hàng trung ương thắt chặt chính sách tiền tệ sau khi in tiền ồ ạt. Nhà quản lý của quỹ Diego Parrilla (người đã đánh giá vàng tăng lên 2.075 USD/ounce hồi năm ngoái) cho rằng việc in tiền của ngân hàng trung ương không thực sự giải quyết được vấn đề, mà nó đang trì hoãn vấn đề. Vàng sẽ được hưởng lợi hoàn toàn từ việc trở thành một tài sản vật chất mà bạn không thể in ra. Việc in tiền và các chính sách tiền tệ cực kỳ lỏng lẻo trên toàn thế giới đã tạo ra nhiều vấn đề dài hạn, bao gồm cả bong bóng tài sản. Và các ngân hàng trung ương có một công việc khó khăn trước mắt khi nói đến việc giảm và tăng lãi suất trong môi trường này. Vàng có thể bắt đầu tăng giá sau một sự kiện rủi ro cho thấy các ngân hàng trung ương không kiểm soát được tình hình kinh tế.

Theo: thanhnien.vn

Link gốc