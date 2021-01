Giá vàng biến động mạnh, tiếp tục tăng hơn 400.000 đồng/lượng

Giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục tăng mạnh, trong ngày đầu năm mới vàng SJC đã tăng hơn 600.000 đồng/lượng.

Chiều 4/1, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào 56,22 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 56,75 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với mở cửa phiên giao dịch cùng ngày. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 530.000 đồng/lượng. Tính chung trong phiên giao dịch ngày đầu năm 2021, giá vàng SJC tăng hơn 600.000 đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào – bán ra ở mức 56,22 – 56,75 triệu đồng/lượng, tăng 620.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 400.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với mở cửa phiên giao dịch sáng 4/1. Chênh lệch giá mua – bán vàng tại DOJI hiện ở mức 530.000 đồng/lượng.

Chiều 4/1 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao dịch trên sàn Kitco đang ở mức 1.931,9 USD/oz, tăng tiếp 15,5 USD/oz so với đầu phiên giao dịch. Quy đổi giá vàng thế giới theo giá USD tại Vietcombank ở thời điểm tham chiếu: 1 USD = 23.190 VND, giá vàng thế giới tương đương 53,97 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên giao dịch đầu năm (4/1), Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào 55,80 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 56,35 triệu đồng/lượng, tăng 250.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch cuối năm 2020. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 550.000 đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào – bán ra ở mức 55,60 – 56,30 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 50.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng tại DOJI hiện ở mức 700.000 đồng/lượng.

Sáng 4/1 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao dịch trên sàn Kitco đang ở mức 1.916,4 USD/oz, tăng 24,7 USD/oz so với chốt phiên giao dịch trước đó. Quy đổi giá vàng thế giới theo giá USD tại Vietcombank ở thời điểm tham chiếu: 1 USD = 23.190 VND, giá vàng thế giới tương đương 53,54 triệu đồng/lượng, thấp hơn 2,81 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Giá USD tiếp tục giảm phiên đầu tuần khi các nhà giao dịch dự đoán rằng sự phục hồi kinh tế toàn cầu sẽ hút dòng đầu tư. Đầu phiên giao dịch 4/1 (giờ Việt Nam) trên thị trường thế giới, USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác ở mức 89,898 điểm.

Tỷ giá euro so với USD tăng 0,93% lên 1,2250. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,07% lên 1,3681. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,06% lên 103,27.

Ở trong nước, sáng 4/1, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước giữ ở mức 23.131 đồng/USD. Giá USD ở các ngân hàng thương mại đang ở quanh mức 23.035 đồng/USD mua vào, 23.215 đồng/USD bán ra, ổn định trong những ngày qua.

