Giá gạo 5% tấm tăng cao nhất trong 10 năm

Tin vui của ngành lúa gạo khi gạo Việt Nam ngày càng khẳng định chất lượng cao. Điều đó thể hiện qua việc Giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam thời gian qua liên tục tăng, hiện đã vượt 500 USD/tấn. Đây cũng là mức giá cao nhất mà gạo Việt Nam có được trong gần 10 năm qua.

Cụ thể giá gạo 5% tấm của Việt Nam đã tăng lên 500 – 505 USD/tấn, mức cao nhất kể từ tháng 12/2011 do nguồn cung trong nước ít. Với giá cả và nhu cầu người tiêu dùng hiện nay, dự báo giá gạo vẫn còn ở mức cao. Vụ Đông Xuân tới, lúa gạo vẫn có thể có được mức giá tốt, có lợi cho nông dân. Các doanh nghiệp dự báo, xuất khẩu gạo của Việt Nam sẽ tiếp tục khởi sắc trong những tháng đầu năm 2021 do nhu cầu về lương thực vẫn tiếp tục tăng. Philippines, các nước Đông Nam Á và châu Phi… tiếp tục ký hợp đồng mua gạo của Việt Nam. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đang có nhu cầu tăng nhập khẩu gạo do giá trong nước tăng mạnh vì dịch COVID-19 và thời tiết bất lợi.