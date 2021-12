Ghi nhận 740 ca mắc Covid-19 mới, Đồng Tháp có 100 người dưới 12 tuổi

Ngày 13/12/2021, Đồng Tháp ghi nhận 740 ca mắc mới. Trong đó có 100 người dưới 12 tuổi.

Thông tin vắc xin của 740 ca mắc, có:

– 36 người tiêm 1 liều vắc xin phòng Covid-19.

– 106 người chưa tiêm vắc xin.

– 347 người đang điều tra thông tin tiêm vắc xin.

Về CT-value

– 9 người có CT-value từ 30 trở lên.

– 731 người có CT-value dưới 30.

Về độ tuổi

– Từ 50 tuổi trở lên: 133 người.

– Từ 18 đến dưới 50 tuổi: 460 người.

– Từ 12 đến dưới 18 tuổi: 47 người.

– Dưới 12 tuổi: 100 người.

Trong số 740 ca mắc mới có 319 ca trong cộng đồng, gồm:

+ TP.Sa Đéc: 178 ca. Trong đó, 8 ca khóm 1, 12 ca khóm 2, 2 ca khóm 3, 1 ca khóm 5, phường 1; 2 ca khóm 1, 8 ca khóm 2, 6 ca khóm Hòa Khánh, phường 2; 3 ca khóm 1, 3 ca khóm 2, 4 ca khóm 3, phường 3; 2 ca khóm 1, 4 ca khóm 2, phường 4; 7 ca khóm Tân An, 12 ca khóm Tân Bình, 18 ca khóm Tân Hòa, 1 ca khóm Tân Thuận, phường An Hòa; 2 ca khóm Sa Nhiên, 1 ca khóm Tân Hiệp, 3 ca khóm Tân Huề, phường Tân Quy Đông; 4 ca ấp Tân Lập, 1 ca ấp Tân Lợi, 10 ca ấp Tân Thành, xã Tân Quy Tây; 2 ca ấp Đông Huề, 7 ca ấp Đông Khánh, 5 ca ấp Đông Quới, 10 ca ấp Khánh Hòa, 2 ca ấp Khánh Nghĩa, 6 ca ấp Khánh Nhơn, xã Tân Khánh Đông; 4 ca ấp Phú An, 9 ca ấp Phú Hòa, 13 ca ấp Phú Long, 5 ca ấp Phú Thành, 1 ca ấp Phú Thuận, xã Tân Phú Đông.

+ Huyện Tháp Mười: 64 ca. Trong đó, 6 ca khóm 1, 2 ca khóm 2, thị trấn Mỹ An; 1 ca ấp 2, 2 ca ấp 3, 3 ca ấp 4, 1 ca ấp 5, xã Đốc Binh Kiều; 1 ca ấp 1, 1 ca ấp 3, 2 ca ấp 4, xã Hưng Thạnh; 1 ca ấp 3, xã Láng Biển; 2 ca ấp Mỹ Phú A, 1 ca ấp Mỹ Phú B, 2 ca ấp Mỹ Phú C, 9 ca ấp Mỹ Thị A, 2 ca ấp Mỹ Thị B, xã Mỹ An; 2 ca ấp 4, 1 ca ấp 5, xã Mỹ Đông; 1 ca ấp 2, 5 ca ấp 4, xã Mỹ Hòa; 1 ca ấp Mỹ Phước 1, xã Mỹ Quý; 1 ca ấp 2, 1 ca ấp 4, xã Tân Kiều; 1 ca ấp 1, 1 ca ấp 5, xã Thạnh Lợi; 6 ca ấp Hưng Lợi, 1 ca ấp Lợi An, 2 ca ấp Mỹ Thạnh, xã Thanh Mỹ; 1 ca ấp 4, 2 ca ấp 5A, 1 ca ấp 5B, 1 ca ấp 6B, xã Trường Xuân.

+ Huyện Châu Thành: 28 ca. Trong đó, 1 ca khóm Phú Hòa, 4 ca khóm Phú Mỹ, 1 ca khóm Phú Mỹ Hiệp, thị trấn Cái Tàu Hạ; 4 ca ấp An Thạnh, xã An Hiệp; 1 ca ấp Tân An, 1 ca ấp Tân Phú, xã An Nhơn; 1 ca ấp An Thạnh, 1 ca ấp Tân Thuận, xã An Phú Thuận; 3 ca ấp Hòa An, xã Hòa Tân; 1 ca ấp Phú Bình, xã Phú Long; 1 ca ấp An Hòa Nhì, xã Tân Bình; 1 ca ấp Tân Bình, 1 ca ấp Tân Lập, xã Tân Nhuận Đông; 1 ca ấp Tân Mỹ, 3 ca ấp Tân Phú, 1 ca ấp Tân Thuận, 1 ca ấp Tân Quới, 1 ca ấp Tân Lợi, xã Tân Phú Trung.

+ Lấp Vò: 18 ca. Trong đó, 2 ca khóm Bình Hòa, 2 ca khóm Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò; 2 ca ấp Bình An, 2 ca ấp Bình Lợi, 1 ca ấp Bình Phú Quới, xã Bình Thành; 2 ca ấp Tân An, xã Bình Thạnh Trung; 1 ca ấp An Bình, xã Định Yên; 1 ca ấp Hưng Lợi Tây, 2 ca ấp Hưng Nhơn, xã Long Hưng B; 1 ca ấp Khánh Mỹ A, xã Tân Khánh Trung; 1 ca ấp Hòa Thuận, 1 ca ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Thạnh.

+ Huyện Tam Nông: 10 ca. Trong đó, 1 ca khóm 5, thị trấn Tràm Chim; 1 ca ấp 3, xã An Hòa; 1 ca ấp An Bình, 1 ca ấp Phú Yên, xã An Long; 1 ca ấp A, xã Phú Cường; 1 ca ấp K11, 1 ca ấp K12, xã Phú Hiệp; 1 ca ấp 2, xã Phú Ninh; 1 ca ấp Long Phú A, xã Phú Thành A; 1 ca ấp Long Phú, xã Phú Thọ.

+ Huyện Cao Lãnh: 7 ca. Trong đó, 1 ca ấp 3, 1 ca ấp 4, xã Ba Sao; 1 ca ấp 4, xã Bình Hàng Trung; 1 ca ấp 2, xã Mỹ Hiệp; 1 ca ấp Nguyễn Cử, xã Nhị Mỹ; 1 ca ấp 2, xã Tân Nghĩa; 1 ca ấp An Nghiệp, xã Anh Bình.

+ Huyện Thanh Bình: 7 ca. Trong đó, 1 ca khóm Tân Đông A, 2 ca khóm Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình; 2 ca ấp Tân Bình Hạ, 1 ca ấp Tân Phong, xã Tân Huề; 1 ca ấp Trung, xã Tân Thạnh.

+ TP.Cao Lãnh: 6 ca. Trong đó, 1 ca khóm 5, phường 1; 1 ca khóm 4, phường 2; 1 ca khóm Mỹ Thiện, phường 3; 1 ca khóm 1, phường 11; 1 ca khóm Mỹ Tây, phường Mỹ Phú; 1 ca ấp 1, xã Mỹ Tân.

+ TP.Hồng Ngự: 1 ca, ở khóm An Hòa, phường An Bình A.

Tổng số ca mắc Covid-19 toàn tỉnh đến nay là 31.046 ca. Số bệnh nhân đang điều trị: 8.623 ca (3.641 trường hợp đang điều trị tại nhà). Có 125 trường hợp bệnh nặng, 65 trường hợp rất nặng.

Trong ngày, cũng đã ghi nhận 10 ca tử vong, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 toàn tỉnh tử vong là 365 người.

Phân loại cấp độ dịch: Các địa phương thuộc cấp độ 3 là TP.Sa Đéc, huyện Tháp Mười, Lai Vung, Châu Thành. Các huyện, thành phố thuộc cấp độ 2 là TP.Cao Lãnh, các huyện Lấp Vò, Cao Lãnh, Thanh Bình, Tam Nông, Hồng Ngự, Tân Hồng. Thành phố Hồng Ngự thuộc vùng dịch cấp độ 1.

