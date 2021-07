Gặp nhau lúc dịch bệnh, 6 phụ nữ bị đề nghị phạt 90 triệu đồng

TP.Sa Đéc vẫn đang là điểm phức tạp về dịch Covid-19, địa phương đang siết chặt các biện pháp phòng dịch theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Bất chấp tình hình đó, vẫn có trường hợp tụ tập đông người.

Khoảng 15 giờ, ngày 23/7, Công an xã Tân Phú Đông phát hiện 6 người phụ nữ đang tụ tập tại một quán giải khát trên địa bàn.

Tại cơ quan công an, 6 người khai tụ tập lại dự định đánh bạc nhưng chưa thực hiện hành vi đánh bạc thì bị lực lượng công an kiểm tra phát hiện. Qua kiểm tra, những người này có hộ khẩu thường trú tại xã Tân Phú Đông, phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc và xã Tân Phú Trung, An Phú Thuận, huyện Châu Thành.

Lực lượng chức năng đã đề xuất UBND thành phố Sa Đéc xử phạt mỗi người số tiền 15 triệu đồng về hành vi tụ tập đông người. Với đề nghị đó, 6 người sẽ bị xử phạt tổng số tiền là 90 triệu đồng.

Long Vĩnh/THĐT