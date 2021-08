Đường về nhà

Rồi khi “sóng” đến, những phận người ấy, người trước, người sau lũ lượt bỏ phố về quê. Cuộc hồi hương vĩ đại ấy nhen nhóm từ độ đầu tháng 7 và cháy bùng những tháng ngày sau đó. Ngoài đường, dập dìu những đoàn xe: ô tô có, xe máy có, xe đạp và cả chân trần bước bộ cũng có. Là cụ bà đã ngoài 70 đi bộ một mình, từ TP.HCM ngược về xứ Nghệ. Là 4 mẹ con ở Đồng Nai, chở nhau trên chiếc xe đạp cà tàng, đạp chục ngày đường với mong ước được về Nghệ An. Như những sợi rốn chưa được cắt, những phận người hối hả hồi hương, lầm lũi và đầy bụi đường.

Nào có giống những lần về nhà nghỉ hè hay chơi Tết, chuyến đi này là bất đắc dĩ, sống không nổi thì đành về lại mảnh đất xưa. Bởi đã là quê hương thì có chối bỏ những đứa con mình bao giờ? Đoàn người vẫn lầm lũi, dẫu ngày hay đêm, dẫu nắng cháy hay mưa dầm, chưa một lần thảnh thơi để ngắm nhìn non nước. Đến mỗi địa phương, may thay vẫn thấy được tình người: là xe dẫn đoàn chờ sẵn; là trạm tiếp nước, thức ăn; là chỗ giúp sửa xe, thay lốp; là chai xăng hỗ trợ. Nghĩa tình đồng bào bởi khó khăn mà càng thêm nồng đậm.

Giờ đây, những cuộc gọi về, bớt đi than vãn mà an lòng và vững tin hơn. Vì tin một ngày dịch bệnh sẽ được đẩy lùi và những người con xa xứ sẽ lại được trở về bên vòng tay mẹ quê hương, an toàn và hạnh phúc.