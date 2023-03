Đưa hối lộ để bỏ qua lỗi vi phạm, tài xế bị giáo dục, nhắc nhở

Một tài xế xe tải khi bị kiểm tra đã đưa tiền cho lực lượng làm nhiệm vụ để được bỏ qua lỗi vi phạm. Hành vi này đã bị lực lượng làm nhiệm vụ giáo dục, nhắc nhở. Còn hành vi vi phạm thì vẫn bị xử lý.

Cụ thể, ngày 21/3, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến quốc lộ N2B, đoạn thuộc xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh kiểm tra xe ô tô tải, do một nam tài xế ngụ tỉnh Bình Thuận điều khiển. Phương tiện này vi phạm đỗ xe tại vị trí bên trái đường một chiều.

Trong quá trình làm việc với tổ công tác, tài xế đã kẹp bên trong giấy tờ xe số tiền 1.000.000 đồng, để mong được lực lượng làm nhiệm vụ bỏ qua lỗi vi phạm. Tổ công tác tiến hành giáo dục, nhắc nhở đương sự về hành vi đưa hối lộ là vi phạm pháp luật. Đồng thời kiên quyết xử lý lỗi vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

