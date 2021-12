Dự báo hộ nghèo ở Đồng Tháp tăng gấp 3 lần trong giai đoạn 2022 - 2025

Tỷ lệ hộ nghèo ở tỉnh Đồng Tháp năm 2021 là 1,86%, hộ cận nghèo là 4,98%. Dự báo giai đoạn 2022-2025, tỷ lệ hộ nghèo sẽ tăng lên hơn gấp 3 lần.

Tại Hội nghị trực tuyến với 12 huyện, thành phố, cho ý kiến về kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo vào sáng ngày 06/12/2021, đề nghị Sở LĐTB&XH rà soát lại các tiêu chí đánh giá phân loại hộ nghèo, cận nghèo theo quy định. Ông Đoàn Tấn Bửu đồng thời yêu cầu Sở phối hợp với ban chỉ đạo các địa phương rà soát ngẫu nhiên các đơn vị có tỷ lệ hộ nghèo chưa phản ánh đúng thực tế để tiến hành phúc tra lại.

Theo dự báo của Sở LĐTB&XH, do ảnh hưởng dịch Covid-19, giai đoạn 2022-2025, tỷ lệ hộ nghèo sẽ tăng lên 6,06%, hộ cận nghèo là 6,48%. Tuy nhiên, kết quả thống kê sơ bộ do các huyện, thành phố báo cáo, hộ thuộc diện nghèo chỉ hơn 3%; diện cận nghèo hơn 5%. Theo các địa phương, nguyên nhân số hộ nghèo, hộ cận nghèo thấp hơn dự báo của Sở là do thang điểm trong các phiếu điều tra quá cao.

Lê Giang/THĐT