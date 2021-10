ĐT Việt Nam 2-3 ĐT Trung Quốc: Tinh thần chiến binh và kinh nghiệm "xương máu"

ĐT Việt Nam đã thể hiện tinh thần chiến đấu máu lửa nhưng lại đánh rơi điểm số một cách đáng tiếc trong cuộc đọ sức với ĐT Trung Quốc.

Tiếng nói từ những con số

Trên sân Sharjah, ĐT Việt Nam là đội chấp nhận chơi mạo hiểm hơn. Theo thống kê của AFC, các học trò HLV Park Hang Seo cầm bóng nhiều hơn (51,3% so với 48,7%), dứt điểm nhiều hơn (13 so với 12) và dứt điểm trúng đích nhiều hơn (5 so với 4) trong cuộc đấu với ĐT Trung Quốc.

ĐT Việt Nam đã bước ra khỏi vùng an toàn, đẩy cao đội hình và chơi phóng khoáng hơn từ những phút cuối hiệp 1. Trước đó, trận đấu diễn ra theo chiều hướng thực dụng khi đôi bên thi đấu chặt chẽ và tạo ra thế trận giằng co.

Sự mạo hiểm của ĐT Việt Nam đã biến trận đấu từ chỗ “khó xem” với khán giả thành một màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở tới những giây cuối cùng. Tiếc rằng, Tiến Linh và các đồng đội đã không được hưởng niềm vui khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.



Wu Lei là nhân tố khác biệt ở trận này. (Ảnh: VFF)

ĐT Trung Quốc đã giành được 3 điểm nhờ sự toả sáng của ngôi sao trị giá 3 triệu Euro – Wu Lei. Tiền đạo đang chơi bóng tại La Liga trong màu áo Espanyol ghi dấu giày ở cả 3 bàn thắng vào lưới thủ môn Tấn Trường.

Wu Lei đã khai thác được khoảng trống lộ ra sau lưng hàng phòng ngự khi ĐT Việt Nam dâng lên pressing. Wu Lei tạo điều kiện cho Zhang Yuning đá bồi mở tỷ số ở phút 53, trước khi có 2 lần đánh bại trung vệ trẻ Thanh Bình để nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 75 và ấn định tỷ số 3-2 ở phút 90+5.

Tinh thần chiến binh và kinh nghiệm xương máu

So sánh tương quan giữ đôi bên, ĐT Trung Quốc có vị trí cao hơn trên BXH FIFA, thể hình trội hơn và quỹ thời gian thích nghi với điều kiện thi đấu ở UAE lâu hơn. Trước đối thủ như vậy, ĐT Việt Nam đã bị dẫn 0-2.

Trong thế chân tường, ĐT Việt Nam đã chơi tất tay và thể hiện tinh thần chiến đấu máu lửa. Đoàn quân của HLV Park Hang Seo gỡ hoà 2-2 với những tình huống ghi bàn ấn tượng.

Tấn Tài khống chế đường chuyền vượt tuyến của Hoàng Đức và tung cú volley đẹp mắt ở phút 80. Quang Hải chọc khe sắc bén để Tiến Linh lạnh lùng hạ gục thủ môn Yan Junling trong pha đối mặt ở phút 90.



Tiến Linh lại thể hiện cái duyên ghi bàn vào lưới Trung Quốc. (Ảnh: Getty)

ĐT Việt Nam đã tới rất gần việc có điểm số đầu tiên ở vòng loại cuối World Cup 2022. Vậy mà điểm số ấy lại vuột khỏi tay “Những chiến binh sao vàng” ở phút bù giờ cuối cùng.

Sau 2 thất bại đáng tiếc trước Saudi Arabia và Australia, ĐT Việt Nam lại phải trải qua nỗi buồn trắng tay sau khi có màn trình diễn đáng khen ngợi. Vòng loại cuối World Cup đang mang tới những bài học đắt giá cho bóng đá Việt Nam.

Tuy nhiên, vòng loại cuối vẫn còn 7 trận đấu phía trước và kinh nghiệm “xương máu” này có thể sẽ giúp ĐT Việt Nam tìm ra cách đương đầu những thử thách tiếp theo, trong đó có cuộc tái đấu với ĐT Trung Quốc trên sân nhà vào đúng ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần (1/2/2022).

(Theo: Nguyên Hà/VOV.VN) Link gốchttps://vov.vn/the-thao/dt-viet-nam-2-3-dt-trung-quoc-tinh-than-chien-binh-va-kinh-nghiem-xuong-mau-896404.vov