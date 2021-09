Đồng Tháp: xử lý 1 trường hợp đăng tin sai sự thật

Hôm nay, Công an huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp mời làm việc 01 trường hợp sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật về thực hiện chính sách an sinh xã hội, ảnh hưởng công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, vào lúc 20h tối qua, Công an xã Tân Phú, huyện Thanh Bình phát hiện Q, ngụ ở địa phương, đăng tải bài viết nội dung cho rằng chính quyền xã Tân Phú không hỗ trợ thất nghiệp cho lao động tự do với mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng mà chỉ phát 10 kg gạo. Tuy nhiên, qua xác minh, Q không phải lao động tự do nên không thuộc diện được hỗ trợ. Việc phát 10kg gạo cho dân nghèo do chính quyền xã Tân Phú vận động từ các mạnh thường quân.

Tại buổi làm việc sáng nay, đương sự trình bày do không kiểm chứng thông tin nên mới đăng tải nội dung sai sự thật, đồng thời tự nguyện tháo gỡ bài viết và cam kết không tái phạm. Công an huyện Thanh Bình đang củng cố hồ sơ, phối hợp xử lý theo quy định. Để tránh những vi phạm tương tự, trước khi đăng tải, chia sẻ bất cứ thông tin gì, người dùng mạng xã hội cũng cần kiểm chứng chính xác, rõ ràng.

CTV: Quốc Phong