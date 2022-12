Đồng Tháp và Something (Nhật Bản) ký biên bản ghi nhớ hợp tác

UBND tỉnh Đồng Tháp và Tập đoàn Something (Nhật Bản) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Buổi ký kết diễn ra vào sáng ngày 15/12/2022, ông Phan Văn Thắng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến dự, chứng kiến.

Biên bản ghi nhớ được ký kết với những nội dung về các lĩnh vực chuyển đổi số ngành nông nghiệp; lao động, giáo dục, nông nghiệp công nghệ cao, xúc tiến tìm kiếm thị trường xuất khẩu nông sản.

Tập đoàn Something cam kết tăng cường kết nối tuyển thực tập sinh tại tỉnh Đồng Tháp. Tạo môi trường, công việc phù hợp cho thực tập sinh sau khi hoàn thành khóa tu nghiệp tại Tập đoàn. Something sẽ hỗ trợ tỉnh thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng nông thuỷ sản sang Nhật Bản. Hỗ trợ tỉnh kết nối với nhà đầu tư Nhật Bản thực hiện các dự án đầu tư sản xuất, chế biến bảo quản nông sản nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn sản xuất an toàn để đẩy mạnh xuất khẩu nông sản. Đồng thời, hai bên cùng phối hợp tổ chức hội thảo về khả năng ứng dụng cọc xi măng đất trong công trình xây dựng tại tỉnh Đồng Tháp.

Ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng việc ký kết sẽ thúc đẩy hơn nữa sự phát triển sâu rộng của hai bên, mang lại lợi ích song phương. Sau buổi ký kết, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan sẽ làm việc cụ thể với Something để sớm triển khai trên thực tế.

Trước mắt, từ đây đến cuối năm, Tập đoàn Something sẽ đến Đồng Tháp tổ chức một buổi tuyển thực tập sinh sang Nhật làm việc.

