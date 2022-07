Đồng Tháp: Trường Mầm non Thị trấn Lai Vung, Mầm non Mỹ An 2 đạt chuẩn quốc gia mức độ 2

Đồng Tháp vừa có thêm 2 trường mầm non được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Đó là trường Mầm non Thị Trấn Lai Vung, huyện Lai Vung và Trường Mầm non Mỹ An, xã Mỹ An, huyện Tháp Mười. Lễ đón bằng công nhận diễn ra sáng nay.

Trường Mầm non thị trấn Lai Vung được thành lập 1984 với tên gọi nhà trẻ Măng Non. Sau gần 40 năm hình thành và phát triển, hiện trường có 36 giáo viên, cán bộ và nhân viên, trình độ chuyên môn đạt 100%. Năm học vừa qua, trường có 13 lớp với tổng số 364 em, tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đến trường đạt 100%. Về chất lượng giáo dục, không có trẻ bị suy dinh dưỡng, thể nhẹ cân; tỉ lệ trẻ thừa cân, béo phì chiếm 1.3%. Dịp này các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 được UBND tỉnh và huyện biểu dương khen thưởng.