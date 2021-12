Đồng Tháp: Trao 800 túi an sinh cho đoàn viên, người lao động ngành giáo dục

Tiếp tục chuỗi hoạt động trao 50.000 “Túi an sinh công đoàn” cho đoàn viên và người lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch Covid-19. Sáng nay, Công đoàn ngành Giáo dục Đồng Tháp tổ chức trao 800 “Túi an sinh công đoàn” cho đoàn viên và người lao động thuộc công đoàn cơ sở Sở GD&ĐT Đồng Tháp.

Mỗi “Túi an sinh công đoàn” trị giá 200.000 đồng gồm các thực phẩm thiết yếu. Tổng giá trị các túi an sinh là 160 triệu đồng do Liên đoàn lao động tỉnh hỗ trợ. Những “Túi an sinh công đoàn” nhằm góp phần hỗ trợ, động viên công đoàn viên, người lao động vượt qua khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến khó lường. https://youtu.be/lrmIk5cXWdU