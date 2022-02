Đồng Tháp: Tổng kết mô hình sản xuất lúa hữu cơ

Sáng nay 19/2, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật – Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công ty cổ phần Tập đoàn Quế Lâm tổ chức hội thảo tổng kết mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại HTX Nông nghiệp Phú Thọ, xã An Long, huyện Tam Nông với chủ đề “Chung tay cho mùa vàng nông sản sạch”.

Mô hình được triển khai từ Vụ Hè Thu 2021 tại HTX Nông nghiệp Phú Thọ với 4 hộ tham gia, diện tích gần 5 ha, giống OM5451, sản lượng đạt ngang bằng với sản lượng bình quân của khu vực; đến vụ Đông Xuân, diện tích canh tác tăng lên trên 20 ha với 15 hộ tham gia, giống Đài Thơm 8. Công ty cổ phần Tập đoàn Quế Lâm bao tiêu toàn bộ sản phẩm và giảm 50% chi phí vật tư nông nghiệp do đơn vị cung cấp cho nông dân. Sau 2 vụ canh tác, mô hình chứng minh được hiệu quả kinh tế, góp phần cải thiện môi trường đất và an toàn đối với sức khỏe nông dân. Sắp tới, mô hình sẽ được nhân rộng trên địa bàn tỉnh, góp phần tạo nên sản phẩm gạo sạch, an toàn, chất lượng của tỉnh.

Theo ký kết giữa UBND tỉnh Đồng Tháp và Công ty cổ phần Tập đoàn Quế Lâm, ngoài cây lúa, mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ còn được triên khai trên cây có múi tại huyện Lai Vung, xoài tại TP.Cao Lãnh và hoa kiểng tại TP.Sa Đéc.