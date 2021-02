Đồng Tháp tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa chống dịch bệnh Covid-19 vừa phục hồi kinh tế, xã hội. Đó là nội dung trọng tâm được nêu ra tại cuộc họp đánh giá tình hình trước trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Cuộc họp diễn ra vào sáng nay, do Thường trực Tỉnh ủy đồng chủ trì.

Báo cáo về tình hình trong những ngày Tết Nguyên đán cho thấy, công tác chăm lo Tết cho nhân dân, các đối tượng xã hội được thực hiện tốt. Hàng hóa phục vụ khá phong phú, hàng Việt Nam chiếm tỷ trọng lớn, chất lượng bảo đảm, giá cả phù hợp. Sức mua tăng khoảng 30 – 35% so với ngày thường. Các điểm dịch vụ du lịch phục vụ trên 59 ngàn lượt du khách, giảm trên 65% so với năm trước.

Về tình hình tội phạm những ngày Tết, cơ bản được kiềm chế. Tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 3 vụ (giảm 3 vụ so với cùng kỳ năm 2020). Phát hiện và bắt giữ 1 vụ, 1 đối tượng mua bán pháo nổ. Triệt xóa 1 vụ, 2 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Toàn tỉnh xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông (không tăng giảm so với cùng kỳ năm 2020). Không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng, kéo dài. Công tác tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông được thực hiện thường xuyên.

Trong những ngày nghỉ Tết, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, tỉnh Đồng Tháp luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng phó. Tính đến hôm nay, Đồng Tháp đã phát hiện và đưa cách ly 29 ca F1, 28 ca đã cho kết quả âm tính với Sars – CoV – 2, 1 ca đang chờ kết quả. Các trường hợp F2, F3 được hướng dẫn thực hiện cách ly đúng quy định.

Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch và tâm thế chủ động phòng dịch bệnh của nhân dân, tạo không khí tết an toàn, lành mạnh.

Thời gian tới, Tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. Đồng thời, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các ngành, địa phương sớm triển khai thực hiện chương trình hành động. Xây dựng kế hoạch cụ thể, trên cơ sở thích ứng nhanh với tình hình mới. Tạo điều kiện đảm bảo lịch sản xuất, lưu thông hàng hóa, lao động trở lại làm việc. Rà soát, có lộ trình cụ thể về các dự án trên địa bàn, phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Đẩy nhanh tiến độ khởi công, khởi động các công trình, dự án. Giải quyết các khiếu nại, khiếu kiện. Duy trì công tác phối hợp, triệt xóa các tụ điểm, không để hình thành điểm nóng trên địa bàn. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành. Tiến hành đúng luật, đúng tiến độ công tác bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp, công tác tuyển quân.

Thu Thảo/THĐT