Đồng Tháp tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới Covid-19 trên 600

Trong ngày 02/12/2021, toàn tỉnh đã xét nghiệm 16.126 người. Kết quả ghi nhận 606 ca mắc mới. Trong đó, 10 người có chỉ số CT-value từ 30 trở lên; 596 người có chỉ số CT-value dưới 30.

Các ca mắc mới gồm:

– 33 ca về từ các tỉnh, thành.

– 218 ca trong các cơ sở cách ly y tế.

– 7 ca trong cơ sở điều trị.

– 230 ca trong khu phong tỏa.

– 118 ca trong cộng đồng.

Thông tin về 118 ca trong cộng đồng:

+ Huyện Lai Vung: 44 ca. Trong đó, 1 ca khóm 4, 4 ca khóm 5, thị trấn Lai Vung; 1 ca ấp Định Phú, 2 ca ấp Định Thành, xã Định Hòa; 2 ca ấp Long Bửu, xã Hòa Long; 4 ca ấp Long Hưng 1, 3 ca ấp Long Thành A, 1 ca ấp Long Thuận, xã Long Hậu; 1 ca ấp Hòa Ninh, xã Long Thắng; 4 ca ấp Tân An, 2 ca ấp Tân Lợi, 3 ca ấp Tân Phong, xã Phong Hòa; 2 ca ấp Hòa Tân, xã Tân Hòa; 1 ca ấp Tân Mỹ, 5 ca ấp Tân Thuận, xã Tân Phước; 1 ca ấp Tân Định, 2 ca ấp Tân Lộc, xã Tân Thành; 2 ca ấp Hòa Định, 1 ca ấp Hòa Khánh, 1 ca ấp Thới Hòa, 1 ca ấp Thới Mỹ 1, xã Vĩnh Thới.

+ Huyện Cao Lãnh: 31 ca. Trong đó, 2 ca khóm Mỹ Thới, 1 ca khóm Mỹ Thuận, 1 ca khóm Mỹ Phú Đất Liền, 1 ca khóm Mỹ Phú Cù Lao, thị trấn Mỹ Thọ; 2 ca ấp An Định, xã An Bình; 1 ca ấp 1, 1 ca ấp 3, xã Bình Hàng Tây; 1 ca ấp 1, 1 ca ấp 3, xã Bình Hàng Trung; 3 ca ấp Bình Hòa, xã Bình Thạnh; 1 ca ấp 2, xã Mỹ Hiệp; 1 ca ấp Bình Hòa, 2 ca ấp Đông Mỹ, xã Mỹ Hội; 1 ca ấp 2, 2 ca ấp 4, xã Mỹ Long; 2 ca ấp Mỹ Đông Ba, xã Mỹ Thọ; 2 ca ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Xương; 1 ca ấp Bình Nhứt, xã Nhị Mỹ; 1 ca ấp 3, xã Phong Mỹ; 2 ca ấp 5, xã Phương Thịnh; 1 ca ấp 4, xã Phương Trà; 1 ca ấp 2, xã Tân Nghĩa.

+ TP.Sa Đéc: 8 ca. Trong đó, 1 ca khóm Tân Hòa, 3 ca khóm Tân An, phường An Hòa; 1 ca khóm Tân Huề, 1 ca khóm Tân Mỹ, phường Tân Quy Đông; 2 ca ấp Phú Hòa, xã Tân Phú Đông.

+ TP.Cao Lãnh: 8 ca. Trong đó, 2 ca khóm 1, phường 2; 1 ca khóm Mỹ Phước, 1 ca khóm Mỹ Đức, phường 3; 1 ca khóm 1, phường 4; 1 ca khóm 4, phường 11; 1 ca ấp Hòa Mỹ, xã Hòa An; 1 ca ấp 1, xã Mỹ Tân.

+ TP.Hồng Ngự: 7 ca. Trong đó, 1 ca khóm Cây Da, phường An Lạc; 2 ca khóm An Tài, 1 ca khóm An Thạnh A, phường An Lộc; 1 ca khóm 3, 1 ca khóm 5, phường An Thạnh; 1 ca ấp Bình Thành A, xã Bình Thạnh.

+ Huyện Tháp Mười: 5 ca. Trong đó, 1 ca khóm 1, thị trấn Mỹ An; 1 ca ấp 3, xã Đốc Binh Kiều; 1 ca ấp 4, xã Láng Biển; 1 ca ấp Mỹ Tây 1, xã Mỹ Quý; 1 ca ấp Mỹ Thạnh, xã Phú Điền.

+ Huyện Thanh Bình: 4 ca. Trong đó, 2 ca khóm Tân Đông B, 1 ca khóm Tân Thuận, thị trấn Thanh Bình; 1 ca ấp Tân Bình Thượng, xã Tân Huề.

+ Huyện Châu Thành: 3 ca. Trong đó, 1 ca ấp An Hòa, 1 ca ấp An Thạnh, xã An Hiệp; 1 ca ấp An Phú, xã An Khánh.

+ Huyện Tân Hồng: 3 ca. Trong đó, 1 ca khóm 2, thị trấn Sa Rài; 1 ca ấp Công Tạo, xã Bình Phú; 1 ca ấp 2, xã Tân Thành B.

+ Huyện Lấp Vò: 2 ca. Trong đó, 1 ca ấp Hưng Thạnh Đông, xã Long Hưng B; 1 ca ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Thạnh.

+ Huyện Tam Nông: 2 ca. Trong đó, 1 ca ấp B, xã Phú Cường; 1 ca ấp K12, xã Phú Hiệp.

+ Huyện Hồng Ngự: 1 ca, ở ấp Long Thái, xã Long Khánh B.

Tổng số ca mắc Covid-19 ghi nhận trên địa bàn tỉnh đến nay là 23.298 ca. Số bệnh nhân đang điều trị là 7.247 ca, có 105 trường hợp bệnh nặng, 47 trường hợp rất nặng. Điều trị tại nhà, nơi cư trú là 1.935 ca.

Cùng ngày có 5 ca tử vong, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 tử vong toàn tỉnh lên 290 người.

Về công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19, nhóm người trên 18 tuổi đã tiêm 2.130.488 liều (mũi 1 đạt 98,62%; mũi 2 đạt 72,48%). Nhóm người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi là 138.034 liều (mũi 1 đạt 83,92%; mũi 2 đạt 0,01%).

Về phân loại cấp độ dịch, toàn tỉnh có 31/143 xã, phường, thị trấn ở cấp 3 (nguy cơ cao) và 14 xã, phường, thị trấn ở cấp 4 (nguy cơ rất cao).

