Đồng Tháp: Các F1 được phát hiện của BN7539 đều âm tính với SARS-CoV-2

Chiều nay, ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cho biết, tất cả các trường hợp F1 được phát hiện của BN7539 đều có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2. Với thông tin này, bước đầu có thể khẳng định, đến thời điểm này, Đồng Tháp chưa phát hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, BN7539 ở xã Phú Điền, huyện Tháp Mười được Bộ Y tế công bố mắc Covid-19 vào tối qua là F1 của BN7176 và BN7177 (ghi nhận tại tỉnh Long An, liên quan Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh). Qua truy vết, ban đầu ngành chức năng xác định 09 trường hợp F1 ở các xã: Đốc Binh Kiều, Mỹ An, Phú Điền và thị trấn Mỹ An, thuộc huyện Tháp Mười. Các trường hợp F2, F3 cũng được xác định và kiểm soát tốt. Đến nay, tất cả các F1 phát hiện được đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu, đây là cơ sở quan trọng để có thể khẳng định, BN7539 chưa phát tán vi rút ra cộng đồng tại địa phương, mà đây là ca bệnh lây nhiễm từ địa phương bên ngoài vào Đồng Tháp.

Ông Đoàn Tấn Bửu nhấn mạnh, mặc dù Đồng Tháp chưa phát hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng nhưng người dân tuyệt đối không được chủ quan, cần tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn 5K của Bộ Y tế: “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế” và thực hiện theo các khuyến cáo của ngành chức năng.