Đồng Tháp: Tăng cường kiểm soát nhập cảnh phòng ngừa dịch Covid-19

Một trong những yêu cầu hàng đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay là quản lý chặt tình trạng người nhập cảnh, người đến từ vùng có hoặc đã từng có dịch. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Đồng Tháp đã và đang phối hợp chặt chẽ với các lực lượng có liên quan. Những ngày qua, đơn vị tập trung kiểm tra, hướng dẫn công an cơ sở quản lý hồ sơ người nước ngoài đến làm việc tiến hành khai báo tạm trú theo quy định của pháp luật Việt Nam. Qua đó, giúp lực lượng công an cơ sở nhận biết các loại giấy tờ của người nước ngoài, cách nhập thông tin người nước ngoài vào phần mềm khai báo lưu trú trên máy tính. Bên cạnh đó, tổ chức quản lý chặt chẽ các khách sạn, cơ sở lưu trú, doanh nghiệp có người nước ngoài làm việc. Từ đó, chủ động phát hiện những trường hợp nhập cảnh trái phép để có biện pháp xử lý kịp thời.

Các mặt công tác đó được đặc biệt tăng cường ở khu vực biên giới. Ở xã biên giới Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, dù thời tiết mưa, nắng thất thường cán bộ chiến sĩ công an, quân sự, biên phòng vẫn căng mình kiểm soát. Trong khi 5 chốt cố định cố gắng kiểm soát địa bàn quản lý thì một tổ lưu động thường xuyên tuần tra tại các đường mòn, lối mở, đò ngang, đò dọc.

Bên cạnh sự nỗ lực hết mình của các lực lượng làm nhiệm vụ thì yếu tố không thể thiếu trong công tác kiểm soát là sự chung tay của người dân. Những việc người dân cần làm là không vi phạm pháp luật, đấu tranh, tố giác tội phạm, báo cáo với lực lượng chức năng khi phát hiện trường hợp nhập cảnh trái phép.

Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp và một số sự kiện quan trọng sắp diễn ra như bầu cử đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp, các kỳ thi của ngành giáo dục thì sự hiệp đồng chặt chẽ của các lực lượng làm nhiệm vụ, người dân là hết sức cần thiết.

CTV Đoàn Diểu/THĐT