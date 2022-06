Đồng Tháp sẽ cân nhắc hỗ trợ cát cho các dự án trọng điểm của Bộ GTVT

Nhu cầu cát để phục vụ cho xây dựng giao thông của tỉnh Đồng Tháp từ đây đến năm 2025 là rất lớn. Khối lượng khai thác hiện nay chưa thể đáp ứng cho việc triển khai các công trình. Tuy nhiên, tỉnh sẽ cân nhắc để hỗ trợ vật liệu cho các công trình giao thông trọng điểm của Bộ GTVT theo khả năng.

Nội dung trên được trao đổi tại buổi làm việc vào chiều ngày 03/6, giữa UBND tỉnh Đồng Tháp với đoàn công tác của Bộ GTVT do Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm làm trưởng đoàn.

Nhu cầu cát cho xây dựng tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2022-2025 là khoảng 45 triệu mét khối. Trong đó, 2 công trình cao tốc trọng điểm là Mỹ An – Cao Lãnh và Cao Lãnh – An Hữu cần trên 2,8 triệu mét khối cát. So với khối lượng khai thác được cấp phép hiện tại khoảng 6,1 triệu mét khối/năm là chưa thể đáp ứng nhu cầu.

Thứ trưởng Bộ GTVT cho rằng, khan hiếm cát là tình trạng chung của các địa phương hiện nay. Tuy nhiên, đảm bảo tiến độ cho các dự án trọng điểm là rất cấp bách. Vì vậy, Bộ đề nghị UBND tỉnh Đồng Tháp có sự phối hợp với các địa phương trong vùng ĐBSCL để đưa ra giải pháp. Có thể cho rà soát các mỏ vật liệu còn trữ lượng khai thác, ưu tiên cung ứng cho các dự án giao thông quan trọng của vùng, đặc biệt là các dự án thành phần của cao tốc Bắc Nam phía Đông đang triển khai.

Ông Trần Trí Quang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, về phía UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành xem xét lại các mỏ được cấp phép còn thời hạn. Các đơn vị sẽ tham mưu, rà soát tổng thể quy hoạch của các mỏ còn lại để trình UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện, trong đó cân nhắc nguồn vật liệu để hỗ trợ các dự án trọng điểm của Bộ.

Bảo Ngọc/THĐT