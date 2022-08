Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang trao đổi tình hình quốc phòng, an ninh địa bàn giáp ranh

Tại huyện Tháp Mười, Bộ Chỉ huy Quân sự 3 tỉnh Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang tổ chức Hội nghị Trao đổi tình hình quốc phòng, an ninh địa bàn giáp ranh.

Thời gian qua, bộ CHQS của 3 tỉnh Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang đã quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi trong công tác đảm bảo an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt công tác phối hợp, tạo mối quan hệ mật thiết, có sự trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến các vụ việc phức tạp. Không để phức tạp tình hình tội phạm hoạt động trên địa bàn này sang địa bàn khác, gây khó khăn trong quá trình theo dõi, nắm bắt và xử lý đối tượng.

Tại hội nghị, đại diện bộ CHQS các tỉnh đã phân tích, nêu ra một số vướng mắc, tồn tại từ thực tế phòng chống tội phạm địa bàn giáp ranh, trong đó vẫn còn một số hạn chế phát sinh trong công tác phối hợp. Đồng thời, Hội nghị cũng chia sẻ những kinh nghiệm trong đảm bảo an ninh chính trị – trật tự xã hội. Từ đó đề ra hướng giải quyết, xử lý triệt để, tạo sự đoàn kết, tin tưởng lẫn nhau trong nhân dân ở các vùng giáp ranh.

Như Ý/THĐT