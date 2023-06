Đồng Tháp kiến nghị nhiều nội dung với Bộ TN&MT và Bộ GTVT

Sáng nay, ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tiếp làm việc với đoàn công tác của Bộ TN&MT và Bộ GTVT. Trong buổi làm việc, tỉnh Đồng Tháp đã kiến nghị về đầu tư một số dự án giao thông và các thủ tục liên quan đến thủ tục cấp phép, khai thác nguồn vật liệu cát.

Theo báo cáo, tổng trữ lượng được phê duyệt còn lại của 14 giấy phép đang khai thác hiện nay là trên 25 triệu mét khối. Sau ngày 30/6/2023, trữ lượng còn lại trên 21 triệu mét khối. Tổng công suất cho phép khai thác của 14 giấy phép hiện nay là 5.655.000m3/năm. Trong khi đó, nhu cầu cát cả năm của tỉnh đã là gần 20 triệu mét khối, chưa kể cung ứng cho cao tốc ngoài tỉnh. Do đó, tỉnh đang thiếu nguồn cát để cung ứng cho các công trình trong tỉnh và của Trung ương.

Ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị Bộ TN&MT hướng dẫn chi tiết các thủ tục liên quan đến hoạt động khai thác cát để địa phương thực hiện đồng bộ, đảm bảo đúng quy định.

Đối với Bộ GTVT, tỉnh kiến nghị xem xét, hỗ trợ một số kiến nghị liên quan các công trình giao thông của Trung ương như: Bổ sung hạng mục lõi nút giao quốc lộ 30 – nút giao An Bình thuộc Dự án đầu tư cao tốc Mỹ An – Cao Lãnh. Sớm triển khai đầu tư cao tốc đoạn Mỹ An – Đức Hoà và bố trí vốn để nâng cấp quốc lộ 30 đoạn Dinh Bà – Hồng Ngự.

Lãnh đạo Bộ GTVT ghi nhận các đề xuất của Đồng Tháp cũng như mong muốn tỉnh tiếp tục hỗ trợ nguồn cát cho các dự án cao tốc mà Bộ đang triển khai. Đối với vướng mắc về thủ tục hoạt động khai thác cát, Bộ TN&MT đề nghị tỉnh căn cứ cụ thể từ các nghị quyết, cơ chế đặc thù để áp dụng giải quyết. Đồng thời, chia sẻ thêm cách làm hiệu quả của một số tỉnh, thành để khai thác và kiểm soát tốt nguồn khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Bảo Ngọc/THĐT