Đồng Tháp: Khởi tố vụ án tổ chức nhập cảnh trái phép

BĐBP Đồng Tháp vừa khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Vụ việc được phát hiện vào đêm 12/7 vừa qua, tại địa phận xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự.

Qua điều tra, 02 đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam là Nguyễn Thị Trúc, sinh năm 2001 và Nguyễn Thị Vy, sinh năm 2003 là hai chị em ruột, đang sinh sống tại Thành phố Phnom Pênh, Campuchia, không có giấy tờ tùy thân. Mục đích nhập cảnh để thăm người thân tại Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Hai đối tượng tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép là Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1974, trú tại xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự; Lê Hải Lý, sinh năm 1979, trú tại phường An Thạnh, Thành phố Hồng Ngự. Lý là cháu của Hùng, cùng tổ chức cho Trúc và Vy nhập cảnh trái phép về Việt Nam với tiền công là 1,1 triệu đồng. Đồn biên phòng Cầu Muống đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”, bàn giao 02 đối tượng, phương tiện cho cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với 02 đối tượng nhập cảnh trái phép, đơn vị đã xử lý hành chính, tuyên truyền giáo dục và cam kết không tái phạm, buộc phải quay trở lại nơi cư trú cũ.