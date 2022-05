Đồng Tháp hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không thuốc lá

Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5) và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá (25 – 31/5), sáng nay, Ban chỉ đạo Phòng chống tác hại của thuốc lá tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng sự kiện này.

Năm 2022, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá có thông điệp Thuốc lá – Mối đe dọa tới môi trường của chúng ta. Thông điệp nhằm kêu gọi cộng đồng nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá tới môi trường. Trên phạm vi thế giới, mỗi năm có hơn 8 triệu ca tử vong do sử dụng thuốc lá. Trong đó, có 7 triệu người tử vong do sử dụng thuốc lá trực tiếp, khoảng 1,2 triệu người do hút thuốc lá thụ động.

Tại Đồng Tháp, nhiều mô hình phòng, chống tác hại thuốc lá đã được triển khai, từng bước xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại các cơ quan hành chính, cơ sở y tế và trường học. Giai đoạn 2013-2019, tỷ lệ học sinh hút thuốc lá độ tuổi 13-17 giảm 5,36% xuống 2,78%. Đây là cơ sở đảm bảo thành công bền vững của chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá.

Phát biểu tại Lễ phát động, nhiều ý kiến cho rằng, tổn thất do thuốc lá gây ra đã vượt qua phạm vi sức khỏe cộng đồng. Xây dựng môi trường không khói thuốc lá là giúp giảm nguy cơ tiếp xúc thụ động với khói thuốc, đồng nghĩa giảm nguy cơ mắc bệnh liên quan và tiết kiệm các chi phí khám chữa bệnh.

Lê Giang/THĐT