Đồng Tháp hỗ trợ người dân về địa phương an toàn

Từ hôm qua, ngay khi TP. HCM và các địa phương nới lỏng giãn cách xã hội, người dân các nơi, đặc biệt là TPHCM và Bình Dương đã tự ý di chuyển về quê. Nhiều chốt kiểm soát dịch ở miền Tây đã xuất hiện tình trạng ùn tắc giao thông do tình trạng này. Tại chốt phòng chống dịch thuộc huyện Tháp Mười, nơi giáp ranh giữa tỉnh Đồng Tháp và Long An, hàng ngàn người dân đổ về Đồng Tháp với áp lực rất lớn. Với những phương án chủ động, các lực lượng đã được tăng cường để kiểm soát tình hình an ninh trật tự và thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cũng đã có mặt trực tiếp giải quyết tại hiện trường và có những giải pháp tạm thời, thể hiện sự chăm lo nghĩa tình đối với người dân.

Theo đó, Lực lượng Công an đã bố trí hàng trăm cán bộ chiến sĩ Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Công an các địa phương phối hợp với chính quyền địa phương để xử lý tình huống. Công tác hậu cần, bố trí điểm test nhanh, nhà chờ cho người dân được chuẩn bị sẵn sàng.

Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND Tỉnh Đồng Tháp đã có mặt tại Chốt kiểm soát phòng chống dịch trên tuyến QL N2 để chỉ đạo trực tiếp. Người dân có quê quán ở tỉnh Đồng Tháp được bố trí test nhanh nhằm phát hiện người bị nhiễm COVID-19 để đưa đi điều trị, những người có kết quả âm tính thì được phân nhóm theo huyện, thành phổ để bố trí lực lượng rước về các khu cách ly tập trung. Đối với người dân ngoài tỉnh Đồng Tháp, lực lượng Công an sẽ hỗ trợ đưa người dân đi ra khỏi địa bàn tỉnh để về các tỉnh khác.

Tại điểm tiếp đón, người dân được lực lượng chức năng phát thức ăn, nước uống và hỗ trợ y tế kịp thời. Đến tối cùng ngày, tình hình đã được kiểm soát, việc tiếp đón và hỗ trợ người dân trở về quê diễn ra an toàn, có tổ chức.

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã từng bước được kiểm soát nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp. Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đề nghị người dân của tỉnh đang sống và làm việc ngoài tỉnh không tự phát trở về địa phương, nếu có nhu cầu thực sự cần thiết thì cần thực hiện các yêu cầu phòng dịch và đăng ký với chính quyền địa phương để Tỉnh có kế hoạch đón rước phù hợp.