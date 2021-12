Đồng Tháp ghi nhận 787 ca mắc mới Covid-19, có 112 ca dưới 12 tuổi

Trong số 787 ca mắc mới trong ngày, có 458 người tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19, 753 người có CT-value dưới 30. Nhóm người từ 18 đến dưới 50 tuổi vẫn chiếm số đông với 448 người, tuy nhiên cũng có đến 112 trường hợp là trẻ dưới 12 tuổi.

Các ca bệnh ghi nhận:

– 6 ca về từ ngoài tỉnh.

– 84 ca trong các cơ sở cách ly y tế.

– 439 ca trong khu phong tỏa.

– 258 ca trong cộng đồng.

Thông tin về 258 ca trong cộng đồng:

+ Huyện Châu Thành: 70 ca. Ghi nhận ở thị trấn Cái Tàu Hạ, xã An Hiệp, xã An Khánh, xã An Nhơn, xã An Phú Thuận, xã Hòa Tân, xã Phú Hựu, xã Phú Long, xã Tân Bình, xã Tân Nhuận Đông, xã Tân Phú, xã Tân Phú Trung.

+ TP.Sa Đéc: 44 ca. Ghi nhận ở phường 1, phường 2, phường 3, phường 4, phường An Hòa, xã Tân Khánh Đông, xã Tân Phú Đông.

+ TP.Cao Lãnh: 39 ca. Ghi nhận ở phường 2, phường 4, phường 6, phường 11, phường Hòa Thuận, phường Mỹ Phú, xã Hòa An, xã Mỹ Tân, xã Mỹ Trà, xã Tân Thuận Đông, xã Tân Thuận Tây, xã Tịnh Thới.

+ Huyện Tân Hồng: 35 ca. Ghi nhận ở thị trấn Sa Rài, xã An Phước, xã Bình Phú, xã Tân Công Chí, xã Tân Hộ Cơ, xã Tân Phước, xã Tân Thành A, xã Tân Thành B, xã Thông Bình.

+ Huyện Thanh Bình: 30 ca. Ghi nhận ở thị trấn Thanh Bình, xã An Phong, xã Bình Thành, xã Tân Bình, xã Tân Huề, xã Tân Quới, xã Tân Thạnh.

+ Huyện Tháp Mười: 14 ca. Ghi nhận ở thị trấn Mỹ An, xã Mỹ An, xã Mỹ Đông, xã Mỹ Hòa, xã Mỹ Quý, xã Thạnh Lợi.

+ Huyện Lấp Vò: 13 ca. Ghi nhận ở xã Định An, xã Định Yên, xã Mỹ An Hưng B, xã Tân Khánh Trung, xã Tân Mỹ, xã Vĩnh Thạnh.

+ Huyện Lai Vung: 7 ca. Ghi nhận ở xã Hòa Thành, xã Long Hậu, xã Tân Thành, xã Vĩnh Thới.

+ Huyện Tam Nông: 4 ca. Ghi nhận ở xã An Long, xã Phú Hiệp, xã Phú Thành A.

+ Huyện Cao Lãnh: 1 ca, ghi nhận ở xã Bình Hàng Tây.

+ TP.Hồng Ngự: 1 ca, ghi nhận ở phường An Lạc.

Tổng số ca mắc Covid-19 toàn tỉnh đến nay là 38.821ca. Số bệnh nhân đang điều trị: 10.428 ca, trong đó có 83 ca rất nặng; 9.960 ca không triệu chứng, triệu chứng nhẹ, 6.954 ca đang điều trị tại nhà, nơi cư trú.

Trong ngày ghi nhận 15 ca tử vong, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 tử vong toàn tỉnh là 472 người.

