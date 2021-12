Đồng Tháp ghi nhận 782 ca mắc mới Covid-19, có 88 trẻ dưới 12 tuổi

Ngoài ra, từ 50 tuổi trở lên là 223 người, từ 18 đến dưới 50 tuổi: 442 người, từ 12 đến dưới 18 tuổi là 29 người.

Các ca bệnh ghi nhận:

– 6 ca về từ ngoài tỉnh.

– 103 ca trong các cơ sở cách ly y tế.

– 340 ca trong khu phong tỏa.

– 333 ca trong cộng đồng, cụ thể:

+ Huyện Lai Vung: 68 ca. Ghi nhận ở thị trấn Lai Vung, xã Định Hòa, xã Hòa Thành, xã Long Hậu, xã Long Thắng, xã Phong Hòa, xã Tân Dương, xã Tân Hòa, xã Tân Phước, xã Tân Thành, xã Vĩnh Thới.

+ TP.Sa Đéc: 63 ca. Ghi nhận ở phường 1, phường 2, phường 3, phường An Hòa, phường Tân Quy Đông, xã Tân Quy Tây, xã Tân Khánh Đông, xã Tân Phú Đông.

+ Huyện Cao Lãnh: 63 ca. Ghi nhận ở thị trấn Mỹ Thọ, xã An Bình, xã Bình Hàng Tây, xã Bình Hàng Trung, xã Bình Thạnh, xã Mỹ Hiệp, xã Mỹ Hội, xã Mỹ Long, xã Mỹ Thọ, xã Mỹ Xương, xã Nhị Mỹ, xã Phong Mỹ, xã Phương Thịnh, xã Phương Trà, xã Tân Hội Trung.

+ Huyện Châu Thành: 41 ca. Ghi nhận ở thị trấn Cái Tàu Hạ, xã An Hiệp, xã An Nhơn, xã An Phú Thuận, xã Hòa Tân, xã Phú Hựu, xã Phú Long, xã Tân Bình, xã Tân Nhuận Đông, xã Tân Phú Trung.

+ Huyện Lấp Vò: 22 ca. Ghi nhận ở thị trấn Lấp Vò, xã Bình Thành, xã Bình Thạnh Trung, xã Định An, xã Tân Khánh Trung, xã Vĩnh Thạnh.

+ TP.Cao Lãnh: 19 ca. Ghi nhận ở phường 2, phường 3, phường 4, phường 6, phường 11, phường Mỹ Phú, xã Hòa An, xã Mỹ Ngãi, xã Mỹ Trà, xã Tân Thuận Tây, xã Tịnh Thới.

+ Huyện Thanh Bình: 17 ca. Ghi nhận ở thị trấn Thanh Bình, xã An Phong, xã Bình Thành, xã Tân Mỹ, xã Tân Thạnh.

+ Huyện Tân Hồng: 17 ca. Ghi nhận ở thị trấn Sa Rài, xã An Phước, xã Bình Phú, xã Tân Hộ Cơ, xã Tân Phước, xã Thông Bình.

+ Huyện Tháp Mười: 12 ca. Ghi nhận ở thị trấn Mỹ An, xã Đốc Binh Kiều, xã Mỹ An, xã Mỹ Đông, xã Mỹ Hòa, xã Mỹ Quý, xã Phú Điền.

+ Huyện Tam Nông: 11 ca. Ghi nhận ở thị trấn Tràm Chim, xã An Hòa, xã Phú Cường, xã Phú Hiệp, xã Phú Thành A, xã Phú Thọ.

Tổng số ca dương tính toàn tỉnh đến nay là 39.603 ca. Số bệnh nhân đang điều trị là 10.641 ca. Trong ngày đã ghi nhận thêm 13 ca tử vong, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 toàn tỉnh đã tử vong là 485 người.

PV/THĐT