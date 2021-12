Đồng Tháp ghi nhận 725 ca mắc mới Covid-19, 271 ca cộng đồng

Trong số 725 ca mắc mới ghi nhận trong ngày 08/12/82021 có 83 người đã tiêm 1 liều vắc xin phòng Covid-19, 54 người chưa tiêm và 322 người đang điều tra thông tin vắc xin. 20 người có chỉ số CT-value từ 30 trở lên; 705 người có chỉ số CT-value dưới 30.

Các ca mắc mới ghi nhận:

– 7 ca về từ các tỉnh, thành.

– 264 ca trong các cơ sở cách ly y tế.

– 1 ca trong cơ sở điều trị.

– 182 ca trong khu phong tỏa.

– 271 ca trong cộng đồng.

Thông tin về 271 ca trong cộng đồng:

+ TP.Sa Đéc: 96 ca. Trong đó, 3 ca khóm 1, 3 ca khóm 2, 2 ca khóm 3, 1 ca khóm 4, 1 ca khóm 5, phường 1; 1 ca khóm Hòa An, 1 ca khóm Hòa Khánh, 2 ca khóm 1, 6 ca khóm 2, phường 2; 1 ca khóm 1, 3 ca khóm 2, 2 ca khóm 3, phường 3; 1 ca khóm 1, 1 ca khóm 2, phường 4; 4 ca khóm Tân Bình, 8 ca khóm Tân Hòa, 4 ca khóm Tân An, 1 ca khóm Tân Thuận, phường An Hòa; 1 ca khóm Sa Nhiên, 3 ca khóm Tân Huề, 8 ca khóm Tân Mỹ, phường Tân Quy Đông; 2 ca ấp Đông Huề, 1 ca ấp Đông Khánh, 1 ca ấp Đông Quới, 7 ca ấp Khánh Hòa, 4 ca ấp Khánh Nghĩa, 4 ca ấp Khánh Nhơn, xã Tân Khánh Đông; 2 ca ấp Phú An, 1 ca ấp Phú Hòa, 5 ca ấp Phú Thành, 4 ca ấp Phú Thuận, xã Tân Phú Đông; 8 ca ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây.

+ Huyện Lai Vung: 73 ca. Trong đó, 10 ca khóm 2, thị trấn Lai Vung; 3 ca ấp Định Thành, xã Định Hòa; 1 ca ấp Long Hưng 2, 1 ca ấp Long Khánh A, 1 ca ấp Long Thành, 2 ca ấp Long Thành A, 2 ca ấp Long Thuận, xã Long Hậu; 3 ca ấp Hòa Bình, 1 ca ấp Hòa Ninh, 2 ca ấp Long An, xã Long Thắng; 9 ca ấp Tân An, 2 ca ấp Tân Bình, 3 ca ấp Tân Lợi, 3 ca ấp Tân Phong, 1 ca ấp Tân Quới, 4 ca ấp Tân Thạnh, 1 ca ấp Tân Thuận, xã Phong Hòa; 3 ca ấp Hậu Thành, 2 ca ấp Tân Lộc B, xã Tân Dương; 8 ca ấp Hòa Bình, 8 ca ấp Hòa Định, xã Tân Hòa; 1 ca ấp Tân Lợi, xã Tân Thành; 2 ca ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thới.

+ Huyện Cao Lãnh: 19 ca. Trong đó, 1 ca khóm Mỹ Tây, thị trấn Mỹ Thọ; 1 ca ấp An Nghiệp, xã An Bình; 1 ca ấp 3, 1 ca ấp 6, xã Ba Sao; 2 ca ấp 4, xã Bình Hàng Trung; 1 ca ấp Bình Linh, 1 ca ấp Bình Mỹ B, xã Bình Thạnh; 1 ca ấp 4, xã Gáo Giồng; 2 ca ấp Đông Mỹ, 1 ca ấp Bình Hòa, xã Mỹ Hội; 1 ca ấp 3, xã Mỹ Long; 1 ca ấp Mỹ Đông Nhứt, 1 ca ấp Mỹ Đông Ba, xã Mỹ Thọ; 1 ca ấp Mỹ Thạnh, 1 ca ấp Mỹ Hưng Hòa, xã Mỹ Xương; 1 ca ấp 1, xã Phong Mỹ; 1 ca ấp 2, xã Phương Thịnh.

+ Huyện Tháp Mười: 18 ca. Trong đó, 4 ca khóm 2, thị trấn Mỹ An; 2 ca ấp 3, xã Hưng Thạnh; 1 ca ấp Mỹ Phú A, 3 ca ấp Mỹ Phú B, 3 ca ấp Mỹ Thị A, 1 ca ấp Mỹ Thị B, xã Mỹ An; 1 ca ấp 1, xã Mỹ Đông; 1 ca ấp Mỹ Tây 1, xã Mỹ Quý; 1 ca ấp 6A, 1 ca ấp 6B, xã Trường Xuân.

+ Huyện Tân Hồng: 17 ca. Trong đó, 1 ca khóm 1, thị trấn Sa Rài; 1 ca ấp An Thọ, 7 ca ấp An Lộc, xã An Phước; 1 ca ấp Cả Găng, 4 ca ấp Công Tạo, 2 ca ấp Gò Da, xã Bình Phú; 1 ca ấp Bắc Trang 1, xã Tân Công Chí.

+ Huyện Châu Thành: 16 ca. Trong đó, 1 ca ấp An Thạnh, xã An Hiệp; 1 ca ấp An Lợi, xã An Khánh; 1 ca ấp An Hòa, xã An Nhơn; 2 ca ấp Phú Thạnh, xã An Phú Thuận; 1 ca ấp An Hòa Nhất, 1 ca ấp Đông, 1 ca ấp Tân An, 1 ca ấp Thạnh Phú, xã Tân Bình; 1 ca ấp Tân Bình, xã Tân Phú; 1 ca ấp Tân Quới, 2 ca ấp Tân Mỹ, 2 ca ấp Tân Phú, 1 ca ấp Tân Thuận, xã Tân Phú Trung.

+ Huyện Lấp Vò: 14 ca. Trong đó, 1 ca ấp Bình An, xã Bình Thành; 2 ca ấp An Ninh, xã Định An; 2 ca ấp An Bình, xã Hội An Đông; 4 ca ấp Hưng Quới 2, xã Long Hưng A; 1 ca ấp Hưng Lợi Đông, xã Long Hưng B; 1 ca ấp Tân Hòa Đông, 1 ca ấp Tân Hòa Thượng, xã Tân Mỹ; 2 ca ấp Vĩnh Bình B, xã Vĩnh Thạnh.

+ TP.Cao Lãnh: 13 ca. Trong đó, 1 ca khóm 2, 2 ca khóm 3, phường 1; 1 ca khóm 1, phường 2; 1 ca khóm Mỹ Phước, phường 3; 1 ca khóm 2, 2 ca khóm 3, 1 ca khóm 5, phường 6; 1 ca khóm Thuận Phát, phường Hòa Thuận; 1 ca ấp 1, 1 ca ấp 2, xã Mỹ Tân; 1 ca ấp Tân Chủ, xã Tân Thuận Tây.

+ Huyện Thanh Bình: 3 ca. Trong đó, 1 ca ấp Bình Chánh, 1 ca ấp Bình Định, xã Bình Thành; 1 ca ấp Tân Thạnh, xã Tân Long.

+ Huyện Tam Nông: 1 ca, ấp An Thịnh, xã An Long.

+ TP.Hồng Ngự: 1 ca, ở sấp Bình Hòa, xã Bình Thạnh.

Tổng số ca mắc Covid-19 ghi nhận trên địa bàn tỉnh đến nay là 27.337 ca. Số bệnh nhân đang điều trị: 7.751 ca, trong đó có 111 trường hợp bệnh nặng, 57 trường hợp rất nặng.

Trong ngày, có 7 ca tử vong, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 tử vong toàn tỉnh đến nay là 319 người.

Về tiến độ tiêm vắc xin, toàn tỉnh đã có 98,87% người từ đủ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 1, mũi 2 đạt 81,4%. Đối với người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi, mũi 1 đạt 87,58%, mũi 2 đạt 4,86%.

Phân loại cấp độ dịch cấp xã, có 38/143 xã, phường, thị trấn ở cấp 3, 6 xã, phường, thị trấn ở cấp 4.

PV/THĐT