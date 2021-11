Đồng Tháp ghi nhận 608 ca mắc mới Covid-19, 597 người có CT-Value dưới 30

Trong ngày 29/11/2021, toàn tỉnh đã xét nghiệm 12.707 người, kết quả ghi nhận 608 ca mắc mới.

Trong đó:

– 28 ca về từ các tỉnh, thành.

– 154 ca trong các cơ sở cách ly y tế.

– 7 ca trong cơ sở điều trị.

– 241 ca trong khu phong tỏa.

– 178 ca trong cộng đồng.

Thông tin về 178 ca mắc trong cộng đồng:

+ Huyện Tam Nông: 34 ca. Trong đó, 3 ca khóm 5, thị trấn Tràm Chim; 6 ca ấp 1, 1 ca ấp 2, xã An Hòa; 1 ca ấp An Thịnh, xã An Long; 1 ca ấp 3, xã Hòa Bình; 5 ca ấp Phú Xuân, xã Phú Đức; 2 ca ấp K10, 3 ca ấp K11, 2 ca ấp K12, xã Phú Hiệp; 3 ca ấp Long Phú A, 1 ca ấp Phú Điền, xã Phú Thành A; 3 ca ấp Phú Lâm, 1 ca ấp Phú Long, xã Phú Thành B; 2 ca ấp Long Phú, xã Phú Thọ.

+ Huyện Tháp Mười: 33 ca. Trong đó, 1 ca khóm 2, thị trấn Mỹ An; 1 ca ấp 3, 1 ca ấp 4, xã Đốc Binh Kiều; 1 ca ấp 1, xã Hưng Thạnh; 1 ca ấp 2, xã Láng Biển; 1 ca ấp Mỹ Nam 2, 4 ca ấp Mỹ Tây 3, xã Mỹ Quý; 2 ca ấp Mỹ Điền, 1 ca ấp Mỹ Tân, 2 ca ấp Mỹ Thạnh, xã Phú Điền; 1 ca ấp 1, 1 ca ấp 4, xã Tân Kiều; 1 ca ấp Hưng Lợi, 14 ca ấp Lợi An, 1 ca ấp Lợi Hòa, xã Thanh Mỹ.

+ TP.Cao Lãnh: 27 ca. Trong đó, 1 ca khóm 2, 1 ca khóm 3, phường 1; 1 ca khóm Mỹ Long, 1 ca khóm Mỹ Phước, 1 ca khóm Mỹ Hưng, phường 3; 6 ca khóm 4, phường 4; 1 ca khóm 5, phường 6; 1 ca khóm Thuận Phát, 1 ca khóm Thuận Trung, phường Hòa Thuận; 2 ca khóm Mỹ Phú, phường Mỹ Phú; 1 ca ấp Hòa Khánh, 1 ca ấp Hòa Lợi, 1 ca ấp Hòa Hưng, xã Hòa An; 2 ca ấp 1, 1 ca ấp 3, xã Mỹ Tân; 2 ca ấp 1, 1 ca ấp 2, xã Mỹ Trà; 1 ca ấp Tân Hậu, xã Tân Thuận Tây; 1 ca ấp Tịnh Châu, xã Tịnh Thới.

+ Huyện Lai Vung: 25 ca. Trong đó, 2 ca khóm 2, 1 ca khóm 4, 2 ca khóm 5, thị trấn Lai Vung; 6 ca ấp Định Phú, 4 ca ấp Định Thành, xã Định Hòa; 1 ca ấp Long Bình, xã Hòa Long; 2 ca ấp Long Khánh B, xã Long Hậu; 2 ca ấp Hòa Ninh, 1 ca ấp Long An, xã Long Thắng; 1 ca ấp Tân Thạnh, 1 ca ấp Tân Quới, xã Phong Hòa; 1 ca ấp Hòa Khánh, 1 ca ấp Thới Hòa, xã Vĩnh Thới.

+ Huyện Châu Thành: 21 ca. Trong đó, 2 ca khóm Phú Bình, 1 ca khóm Phú Hưng, 4 ca khóm Phú Mỹ Lương, thị trấn Cái Tàu Hạ; 1 ca ấp An Thạnh, xã An Nhơn; 1 ca ấp Phú Thạnh, xã An Phú Thuận; 1 ca ấp Hòa Bình, 1 ca ấp Hòa Hưng, 1 ca ấp Hòa Quới, xã Hòa Tân; 1 ca ấp Phú Hội Xuân, xã Phú Long; 3 ca ấp Phú Nhuận, 4 ca ấp Tân Hựu, 1 ca ấp Tân Lập, xã Tân Nhuận Đông.

+ Huyện Thanh Bình: 10 ca. Trong đó, 1 ca ấp Thị, xã An Phong; 1 ca ấp Tân Dinh, 1 ca ấp Tân Bình Thượng, xã Tân Hòa; 1 ca ấp 1, xã Tân Mỹ; 1 ca ấp Tân Hòa B, xã Tân Phú; 2 ca ấp Trung, xã Tân Quới; 3 ca ấp Trung, xã Tân Thạnh.

+ TP.Hồng Ngự: 8 ca. Trong đó, 2 ca khóm An Phước, phường An Bình A; 1 ca khóm Sở Thượng, phường An Lạc; 1 ca khóm An Lợi, 1 ca khóm An Thạnh A, phường An Lộc; 3 ca khóm 1, phường An Thạnh.

+ Huyện Cao Lãnh: 7 ca. Trong đó, 1 ca ấp 2, xã Ba Sao; 1 ca ấp Bình Mỹ B, xã Bình Thạnh; 1 ca ấp 1, 1 ca ấp 2, xã Mỹ Hiệp; 1 ca ấp 5, xã Phong Mỹ; 1 ca ấp 1, xã Phương Trà; 1 ca ấp 1, xã Tân Nghĩa.

+ Huyện Lấp Vò: 6 ca. Trong đó, 2 ca khóm Bình Hòa, 1 ca khóm Bình Thạnh 1, 1 ca khóm Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò; 1 ca ấp An Hòa, 1 ca ấp An Lạc, xã Định An.

+ Huyện Tân Hồng: 5 ca. Trong đó, 2 ca ấp Dinh Bà, 2 ca ấp Chiến Thắng, xã Tân Hộ Cơ; 1 ca ấp Hoàng Việt, xã Tân Phước.

+ TP.Sa Đéc: 2 ca. Trong đó, 1 ca khóm 3, phường 1; 1 ca khómTân Thuận, phường An Hòa.

Tổng số ca mắc Covid-19 toàn tỉnh đến nay là 21.480 ca. Số bệnh nhân đang điều trị: 7.055 ca, trong đó có 85 ca bệnh nặng và 52 ca rất nặng. Trong ngày cũng đã ghi nhận đến 6 bệnh nhân tử vong, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 tử vong toàn tỉnh đến nay là 272 người.

Hiện có 1.348 ca đang điều trị tại nhà, nơi cư trú.

Số ca tử vong: 06 ca trong ngày (không đổi so ngày hôm qua), cộng dồn 272 ca.

Phân loại cấp độ dịch cấp xã, toàn tỉnh có 37/143 xã, phường, thị trấn ở cấp 3 (ngy cơ cao), 18 xã, phường, thị trấn ở cấp 4 (nguy cơ rất cao).

Phân tích từ số ca nhiễm trong ngày 29/11 cho thấy, có 203 người tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19, 86 người tiêm 1 liều, 81 người chưa tiêm và 238 người đang điều tra thông tin vắc xin. Đáng chú ý, có 11 người có chỉ số CT-value từ 30 trở lên; 597 người có chỉ số CT-value dưới 30.

