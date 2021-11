Đồng Tháp ghi nhận 602 ca mắc mới Covid-19, 7 ca tử vong

Trong ngày 30/11/2021, toàn tỉnh đã xét nghiệm 18.685 người. Kết quả ghi nhận 602 ca mắc mới. Trong đó, có 3 người có chỉ số CT-value từ 30 trở lên; 599 người có chỉ số CT-value dưới 30.

Các ca mắc mới ghi nhận:

– 25 ca về từ các tỉnh, thành.

– 157 ca trong các cơ sở cách ly y tế.

– 3 ca trong cơ sở điều trị.

– 145 ca trong khu phong tỏa.

– 272 ca trong cộng đồng.

Thông tin về 272 ca trong cộng đồng:

+ Huyện Tháp Mười: 68 ca. Trong đó, 3 ca khóm 1, 1 ca khóm 4, thị trấn Mỹ An; 1 ca ấp 1, 12 ca ấp 3, 1 ca ấp 4, 2 ca ấp 5, xã Đốc Binh Kiều; 1 ca ấp 4, xã Hưng Thạnh; 2 ca ấp 1, xã Láng Biển; 1 ca ấp 2, xã Mỹ Hòa; 4 ca ấp Mỹ Phước 1, 1 ca ấp Mỹ Tây 2, 2 ca ấp Mỹ Tây 3, xã Mỹ Quý; 5 ca ấp Mỹ Điền, 5 ca ấp Mỹ Phú, 3 ca ấp Mỹ Tân, 3 ca ấp Mỹ Thạnh, xã Phú Điền; 2 ca ấp 1, 1 ca ấp 3, xã Tân Kiều; 1 ca ấp 1, 1 ca ấp 5, xã Thạnh Lợi; 1 ca ấp Hưng Lợi, 12 ca ấp Lợi An, 2 ca ấp Mỹ Thạnh, xã Thanh Mỹ; 1 ca ấp 6B, xã Trường Xuân.

+ Huyện Lai Vung: 45 ca. Trong đó, 1 ca khóm 1, thị trấn Lai Vung; 1 ca ấp Định Mỹ, xã Định Hòa; 4 ca ấp Tân Long, 1 ca ấp Tân Thạnh, xã Hòa Thành; 1 ca ấp Long Khánh A, 1 ca ấp Long Khánh B, xã Long Hậu; 1 ca ấp Thành Tấn, xã Long Thắng; 4 ca ấp Tân An, 4 ca ấp Tân Lợi, 6 ca ấp Tân Phong, 4 ca ấp Tân Phú, 1 ca ấp Tân Quới, 5 ca ấp Tân Thạnh, 2 ca ấp Tân Thuận, xã Phong Hòa; 2 ca ấp Hậu Thành, 1 ca ấp Tân Thuận B, 2 ca ấp Tân Lộc B, 1 ca ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương; 1 ca ấp Tân Định, 1 ca ấp Tân Khánh, xã Tân Thành; 1 ca ấp Thới Mỹ 1, xã Vĩnh Thới.

+ Huyện Tam Nông: 44 ca. Trong đó, 2 ca khóm 1, 14 ca khóm 5, thị trấn Tràm Chim; 2 ca ấp 4, xã An Hòa; 5 ca ấp An Phú, 2 ca ấp An Thịnh, 1 ca ấp Phú Lợi, 3 ca ấp Phú Thọ, xã An Long; 4 ca ấp 4, xã Hòa Bình; 1 ca ấp K10, xã Phú Hiệp; 1 ca ấp 3, xã Phú Ninh; 1 ca ấp Long An A, 5 ca ấp Long Phú A, xã Phú Thành A; 2 ca ấp Phú Lâm, xã Phú Thành B; 1 ca ấp A, xã Phú Thọ.

+ TP.Cao Lãnh: 26 ca. Trong đó, 1 ca khóm 3, 1 ca khóm 4, phường 1; 3 ca khóm 3, 1 ca khóm 4, phường 2; 2 ca khóm Mỹ Phước, phường 3; 1 ca khóm 2, 1 ca khóm 4, phường 4; 1 ca khóm 3, 1 ca khóm 5, phường 6; 1 ca khóm 2, 1 ca khóm 4, phường 11; 1 ca khóm Thuận An, 2 ca khóm Thuận Trung, phường Hòa Thuận; 1 ca ấp Hòa Lợi, xã Hòa An; 1 ca ấp 1, 1 ca ấp 2, xã Mỹ Ngãi; 1 ca ấp 1, xã Mỹ Tân; 1 ca ấp 1, xã Mỹ Trà; 1 ca ấp Tân Dân, xã Tân Thuận Tây; 2 ca ấp Tịnh Châu, 1 ca ấp Tịnh Long, xã Tịnh Thới.

+ Huyện Tân Hồng: 23 ca. Trong đó, 1 ca ấp An Phát, xã An Phước; 1 ca ấp Bắc Trang 2, 1 ca ấp Rọc Muống, 10 ca ấp Thống Nhất 2, xã Tân Công Chí; 3 ca ấp Chiến Thắng, 1 ca ấp Gò Bói, xã Tân Hộ Cơ; 2 ca ấp Thị, 1 ca ấp Chòi Mòi, 3 ca ấp Phước Tiên, xã Thông Bình.

+ TP.Sa Đéc: 22 ca. Trong đó, 1 ca khóm 1, 1 ca khóm 2, 1 ca khóm 3, 3 ca khóm 5, phường 1; 1 ca khóm 2, phường 2; 1 ca khóm Tân Bình, phường An Hòa; 1 ca ấp Đông Quới, 1 ca ấp Khánh Nhơn, xã Tân Khánh Đông; 2 ca ấp Phú An, 3 ca ấp Phú Hòa, 3 ca ấp Phú Long, 3 ca ấp Phú Thuận, xã Tân Phú Đông; 1 ca ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây.

+ Huyện Châu Thành: 14 ca. Trong đó, 7 ca khóm Phú Hòa, 1 ca khóm Phú Mỹ Lương, 1 ca khóm Phú Mỹ Thành, thị trấn Cái Tàu Hạ; 1 ca ấp An Hòa Nhất, 2 ca ấp Phú An, 1 ca ấp Tân An, xã Tân Bình; 1 ca ấp Phú Nhuận, xã Tân Nhuận Đông.

+ TP.Hồng Ngự: 13 ca. Trong đó, 2 ca khóm An Lợi, phường An Bình A; 2 ca khóm Sở Thượng, phường An Lạc; 2 ca khóm 4, 1 ca khóm Mương Nhà Máy, phường An Thạnh; 2 ca khóm Bình Thành B, 1 ca khóm Bình Hưng, phường Bình Thạnh; 3 ca ấp Tân Hòa Thuận, xã Tân Hội.

+ Huyện Cao Lãnh: 9 ca. Trong đó, 1 ca ấp An Định, xã An Bình; 1 ca ấp 1, xã Bình Hàng Tây; 1 ca ấp 1, xã Bình Hàng Trung; 1 ca ấp 2, xã Mỹ Hiệp; 1 ca ấp 4, xã Mỹ Long; 1 ca ấp Mỹ Đông Ba, xã Mỹ Thọ; 2 ca ấp 1, xã Phong Mỹ; 1 ca ấp 5, xã Phương Trà.

+ Huyện Thanh Bình: 5 ca. Trong đó, 1 ca khóm Tân Thuận, thị trấn Thanh Bình; 1 ca ấp Bình Chánh, 1 ca ấp Bình Định, 1 ca ấp Bình Hòa, xã Bình Thành; 1 ca ấp 3, xã Tân Mỹ.

+ Huyện Lấp Vò: 3 ca. Trong đó, 1 ca ấp Bình Hiệp A, xã Bình Thạnh Trung; 1 ca ấp Hưng Mỹ Tây, xã Long Hưng A; 1 ca ấp Khánh Mỹ B, xã Tân Khánh Trung.

Tổng số ca mắc Covid-19 ghi nhận trên địa bàn tỉnh đến nay là 22.082 ca. Số bệnh nhân đang điều trị: 7.097 ca, trong đó có 1.448 ca đang điều trị tại nhà, nơi cư trú.

Theo dõi tình trạng bệnh nhân cho thấy, hiện có 88 ca nặng, 50 ca rất nặng.

Trong ngày, đã ghi nhận đến 7 ca tử vong, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 toàn tỉnh đến nay là 279 ca.

Về tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19, đến ngày 30/11/2021, đã tiêm được 2.101.352 liều cho người từ 18 tuổi trở lên (mũi 1 đạt 98,58%; mũi 2 đạt 70,19%). Đối với nhóm người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi, đã tiêm được: 134.365 liều (mũi 1 đạt 81,68%; mũi 2 đạt 0,01%).

