Đồng Tháp ghi nhận 597 ca mắc mới Covid-19

Trong ngày đã xét nghiệm 23.859 người (còn 1.238 mẫu RT-PCR đang chờ kết quả), ghi nhận 597 ca mắc mới.

Trong đó:

– 18 ca về từ các tỉnh, thành.

– 92 ca trong các cơ sở cách ly y tế.

– 5 ca trong cơ sở điều trị.

– 262 ca trong khu phong tỏa.

– 220 ca trong cộng đồng.

Thông tin về 220 ca trong cộng đồng:

+ Huyện Lấp Vò: 67 ca. Trong đó, 1 ca khóm Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò; 14 ca ấp An Thạnh, 3 ca ấp Bình Hòa, 5 ca ấp Bình Lợi, 1 ca ấp Bình Phú Quới, xã Bình Thành; 1 ca ấp Bình Hiệp B, xã Bình Thạnh Trung; 3 ca ấp An Hòa, 1 ca ấp An Lạc, 4 ca ấp An Ninh, 1 ca ấp An Phong, xã Định An; 1 ca ấp An Bình, 2 ca ấp An Khương, 10 ca ấp An Lợi A, 9 ca ấp An Lợi B, xã Định Yên; 1 ca ấp An Bình, xã Hội An Đông; 2 ca ấp An Quới, xã Mỹ An Hưng B; 1 ca ấp Tân Hòa Đông, xã Tân Mỹ; 3 ca ấp Hưng Nhơn, 4 ca ấp Hưng Thạnh Đông, xã Long Hưng B.

+ Huyện Tháp Mười: 56 ca. Trong đó, 4 ca khóm 1, 1 ca khóm 2, 4 ca khóm 4, thị trấn Mỹ An; 2 ca ấp 3, 1 ca ấp 4, xã Đốc Binh Kiều; 1 ca ấp 2A, xã Hưng Thạnh; 1 ca ấp 4, 7 ca ấp 5, xã Mỹ Đông; 2 ca ấp 2, 2 ca ấp 3, 2 ca ấp 4, xã Mỹ Hòa; 1 ca ấp Mỹ Phước 1, 1 ca ấp Mỹ Nam 2, xã Mỹ Quý; 1 ca ấp Mỹ Tân, xã Phú Điền; 2 ca ấp 3, xã Tân Kiều; 5 ca ấp Lợi An, 1 ca ấp Lợi Hòa, 15 ca ấp Mỹ Thạnh, xã Thanh Mỹ; 2 ca ấp 6A, xã Trường Xuân; 1 ca ấp Mỹ Phú C, xã Mỹ An.

+ TP.Cao Lãnh: 30 ca. Trong đó, 1 ca khóm 4, phường 1; 3 ca khóm Mỹ Hưng, 5 ca khóm Mỹ Thiện, phường 3; 1 ca khóm 2, 1 ca khóm 4, 2 ca khóm 5, phường 6; 1 ca khóm 2, 1 ca khóm 3, 2 ca khóm 4, phường 11; 1 ca khóm Thuận Phát, phường Hòa Thuận; 2 ca ấp 1, 2 ca ấp 3, xã Mỹ Tân; 1 ca ấp 2, xã Mỹ Trà; 3 ca ấp Tân Hùng, xã Tân Thuận Tây; 2 ca ấp Tịnh Châu, 2 ca ấp Tịnh Long, xã Tịnh Thới.

+ Huyện Cao Lãnh: 15 ca. Trong đó, 2 ca ấp 1, xã Ba Sao; 7 ca ấp 4, xã Bình Hàng Trung; 2 ca ấp 1, 1 ca ấp 2, xã Mỹ Hiệp; 1 ca ấp 1, 1 ca ấp 2, xã Phong Mỹ; 1 ca ấp 1, xã Tân Nghĩa.

+ TP.Sa Đéc: 14 ca. Trong đó, 1 ca khóm 4, phường 1; 2 ca khóm 2, 2 ca khóm 3, phường 3; 1 ca khóm Tân Thuận, phường An Hòa; 1 ca khóm Tân Huề, phường Tân Quy Đông; 1 ca ấp Phú An, 2 ca ấp Phú Thuận, 2 ca ấp Phú Hòa, xã Tân Phú Đông; 1 ca ấp Tân Lập, 1 ca ấp Tân Lợi, xã Tân Quy Tây.

+ TP.Hồng Ngự: 11 ca. Trong đó, 5 ca khóm An Lợi, phường An Bình A; 1 ca khóm Sở Thượng, phường An Lạc; 5 ca khóm An Thành, phường An Thạnh.

+ Huyện Châu Thành: 10 ca. Trong đó, 1 ca khóm Phú Hòa, thị trấn Cái Tàu Hạ; 3 ca ấp Tân Thạnh, xã An Hiệp; 1 ca ấp An Thạnh, xã An Nhơn; 1 ca ấp Tân Lập, 1 ca ấp Tân Nghĩa, xã Tân Nhuận Đông; 2 ca ấp Tân Phú, 1 ca ấp Tân Thuận, xã Tân Phú Trung.

+ Huyện Tân Hồng: 6 ca. Trong đó, 2 ca ấp Chiến Thắng, xã Tân Hộ Cơ; 4 ca ấp Chòi Mòi, xã Thông Bình.

+ Huyện Tam Nông: 6 ca. Trong đó, 4 ca ấp 2, xã An Hòa; 2 ca ấp K9, xã Phú Đức.

+ Huyện Lai Vung: 5 ca. Trong đó, 1 ca khóm 1, thị trấn Lai Vung; 3 ca ấp Tân Long, xã Hòa Thành; 1 ca ấp Tân Thạnh, xã Tân Phước.

Tổng số ca mắc Covid-19 toàn tỉnh đến nay là 17.840 ca. Trong đó, số bệnh nhân đang điều trị: 5.508 ca. Trong ngày, có 3 ca tử vong, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 tử vong toàn tỉnh là 249 ca.

Về tiến độ tiêm vắc xin, toàn tỉnh đã tiêm được 1.886.235 liều (mũi 1 đạt 91,09% dân số; mũi 2 đạt 62,86%).

PV/THĐT