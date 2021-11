Đồng Tháp ghi nhận 383 ca mắc mới Covid-19, 124 ca trong cộng đồng

Trong ngày 12/11/2021, toàn tỉnh đã xét nghiệm RT-PCR 4.716 mẫu (2.638 mẫu đơn, 2.078 mẫu gộp) cho 21.316 người và test nhanh 4.569 mẫu (3.552 mẫu đơn, 1.017 gộp) cho 5.651 người. Kết quả xét nghiệm, ghi nhận 383 ca mắc mới.

Cụ thể:

– 32 ca về từ vùng dịch.

– 78 ca trong các cơ sở cách ly y tế.

– 5 ca trong cơ sở điều trị.

– 144 ca trong khu phong tỏa.

– 124 ca trong cộng đồng.

Thông tin về 124 ca mắc trong cộng đồng:

+ Huyện Châu Thành: 51 ca. Trong đó, 8 ca khóm Phú Hòa, 2 ca khóm Phú Hưng, 7 ca khóm Phú Mỹ, 5 ca khóm Phú Mỹ Hiệp, thị trấn Cái Tàu Hạ; 1 ca ấp An Hòa, xã An Khánh; 1 ca ấp Tân Phú, 1 ca ấp An Phú, xã An Nhơn; 4 ca ấp Phú Thạnh, xã An Phú Thuận; 3 ca ấp Phú Cường, 11 ca ấp Phú Long, xã Phú Hựu; 2 ca ấp Phú An, xã Tân Bình; 2 ca ấp Phú Nhuận, 2 ấp Tân Bình, 2 ca ấp Tân Hòa, xã Tân Nhuận Đông.

+ Huyện Tam Nông: 27 ca. Trong đó, 2 ca ấp Phú Lợi, xã An Long; 1 ca ấp K11, xã Phú Hiệp; 13 ca ấp Long An A, 9 ca ấp Long Thành, xã Phú Thành A; 1 ca ấp A, 1 ca ấp Long An B, xã Phú Thọ.

+ Huyện Lấp Vò: 12 ca. Trong đó, 3 ca ấp An Lạc, xã Định An; 1 ca ấp An Bình, 1 ca ấp An Khương, 1 ca ấp An Lợi A, 3 ca ấp An Lợi B, xã Định Yên; 1 ca ấp An Thạnh, xã Hội An Đông; 1 ca ấp An Ninh, xã Mỹ An Hưng A; 1 ca ấp Thới Mỹ A, xã Tân Khánh Trung.

+ TP.Cao Lãnh: 11 ca. Trong đó, 1 ca khóm 4, phường 2; 2 ca khóm 3, phường 6; 1 ca khóm Thuận Nghĩa, 1 ca khóm Thuận Trung, 1 ca khóm Thuận Phát, phường Hòa Thuận; 1 ca ấp 2, xã Mỹ Trà; 1 ca ấp Hòa Long, 1 ca ấp Hòa Hưng, xã Hòa An; 1 ca ấp 1, xã Mỹ Tân; 1 ca ấp Tân Hùng, xã Tân Thuận Tây.

+ Huyện Tân Hồng: 5 ca. Trong đó, 2 ca ấp Phước Tiên, xã Thông Bình; 2 ca ấp Chiến Thắng, 1 ca ấp Gò Bói, xã Tân Hộ Cơ.

+ Huyện Lai Vung: 5 ca. Trong đó, 1 ca khóm 5, thị trấn Lai Vung; 1 ca ấp Long An, xã Long Thắng; 1 ca ấp Tân Thới, xã Phong Hòa; 1 ca ấp Tân Quí, xã Tân Phước; 1 ca ấp Thới Hòa, xã Vĩnh Thới.

+ Huyện Tháp Mười: 4 ca. Trong đó, 1 ca ấp Hưng Lợi, xã Thanh Mỹ; 1 ca ấp 6B, xã Trường Xuân; 1 ca ấp 3, xã Mỹ Hòa; 1 ca ấp 2B, xã Hưng Thạnh.

+ TP.Hồng Ngự: 3 ca. Trong đó, 1 ca khóm 3, phường An Thạnh; 2 ca ấp Tân Hòa Thuận, xã Tân Hội.

+ TP.Sa Đéc: 2 ca. Trong đó, 1 ca khóm 3, phường 1; 1 ca ấp Phú Thuận, xã Tân Phú Đông.

+ Huyện Cao Lãnh: 2 ca. Trong đó, 1 ca ấp 2, xã Tân Nghĩa; 1 ca ấp 2, xã Phong Mỹ.

+ Huyện Hồng Ngự: 1 ca, ở ấp Phú Lợi A, xã Phú Thuận B.

+ Huyện Thanh Bình: 1 ca, ở ấp Thạnh An, xã Tân Long.

Tổng số ca mắc Covid-19 ghi nhận trên địa bàn toàn tỉnh: 12.584 ca. Số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị: 2.705 ca.

Về tiến độ tiêm vắc xin ngừa Covid-19, đến ngày 12/11/2021, toàn tỉnh đã tiêm được 1.770.923 liều (tiêm mũi 1: 1.076.760 liều, đạt 79,33% dân số 18 tuổi trở lên; mũi 2: 694.163 liều, đạt 51,14%).

Về phân loại cấp độ dịch, có 11/12 huyện, thành phố thuộc cấp 2 (nguy cơ trung bình); huyện Châu Thành thuộc cấp 3 (nguy cơ cao). 15/143 xã, phường, thị trấn ở cấp 3; 8 xã, phường, thị trấn ở cấp 4 (nguy cơ rất cao).

