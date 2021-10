Đồng Tháp: đạt được 4 giải cuộc thi viết "Bảo vệ nền tư tưởng của Đảng"

Tại Hà Nội, Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ trao giải Cuộc thi viết chính luận khoa học với chủ đề “Bảo vệ nền tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” lần thứ nhất.

Tại điểm cầu Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp, đến dự có bà Lê Thị Kim Loan – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Có 202 bài viết được chọn vào chấm chung khảo. Tổng kết Cuộc thi, Ban tổ chức khen thưởng và trao 10 giải tập thể xuất sắc, 10 giải triển vọng, 30 giải khuyến khích, 17 giải C, 10 giải B và 8 giải A.

Tỉnh Đồng Tháp đạt được 4 giải. Trong đó: Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp nhận giải tập thể xuất sắc; ông Huỳnh Văn Mến- Trường THCS, THPT Bình Thạnh Trung (huyện Lấp Vò) đạt giải B; ông Nguyễn Quang Thành – Giảng viên Trường Chính trị tỉnh đạt giải C và giải khuyến khích thuộc về đồng tác giả Phạm Ngọc Hòa (cán bộ Hội Liên hiệp các hội LHKT tỉnh Đồng Tháp) và Đặng Kim Minh Thư (cán bộ Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh).

CTV: Trúc Nguyên