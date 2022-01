Đồng Tháp chúc Tết tại TP.HCM, ghi nhận sự đóng góp của hệ thống Mặt trận và đồng bào tôn giáo

Được sự ủy quyền của lãnh đạo tỉnh, đoàn công tác của UB.MTTQ VN tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Sở Nội vụ đã đến thăm, chúc tết các tổ chức, đơn vị tại TP.HCM nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Đoàn đã đến chúc Tết tại Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban công tác phía Nam của Ủy ban Trung ương MTTQ VN, Tổ đình Hưng Minh Tự – Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam và UB.MTTQ VN TP.HCM; và Giáo phận Mỹ Tho (thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Tại mỗi nơi đến, đoàn công tác thông tin nhanh về tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh Đồng Tháp trong năm 2021. Trong đó có nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa đảm bảo an sinh xã hội. Trong nhiệm vụ đó có sự đóng góp tích cực của hệ thống Mặt trận, cơ sở tôn giáo. Nhất là việc chăm lo đời sống người dân khó khăn do dịch bệnh.

Cũng tại mỗi nơi đến, đoàn công tác trao quà Tết và gửi lời chúc Xuân mới sức khỏe, an khang đến các chức sắc và bà con tín đồ.

