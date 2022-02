Đồng Tháp: Chuẩn bị đón học sinh mầm non, tiểu học đến trường

Cùng với sinh viên đại học, các em mầm non, tiểu học tại Đồng Tháp cũng sẽ đến trường vào sáng mai. Căn cứ lộ trình mở cửa đón học sinh trở lại trường học trực tiếp, sẽ có khoảng 167.000 trẻ mầm non và học sinh lớp 1-4 sẽ tiếp tục ra lớp. So với giai đoạn đón học sinh các khối lớp trước, lần mở cửa này càng đặc biệt hơn khi các em đều chưa được tiêm vắc xin, trách nhiệm tổ chức dạy và học an toàn lại càng lớn đối với các trường.