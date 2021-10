Đồng Tháp: Cấp phát gạo hỗ trợ người dân khó khăn

Nhằm bảo đảm an sinh xã hội và kịp thời hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 ổn định cuộc sống. Các địa phương tổ chức tiếp nhận và cấp phát gạo, cho người dân gặp khó khăn do Covid-19. Với số lượng gạo định mức được nhận theo quy định là 15kg/1 nhân khẩu.

Tại huyện Lấp Vò, 502 tấn gạo (đợt 2) từ nguồn dự trữ gạo quốc gia do Chính phủ xuất cấp để hỗ trợ cho các nhóm đối tượng là người có công với cách mạng; người nghèo, cận nghèo; đối tượng Bảo trợ xã hội; người gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện.