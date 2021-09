Đồng lòng chống dịch”, điều này mang lại lợi ích cộng đồng, thẳm tính nhân văn sâu sắc và thiết thực nhât. Sức mạnh của đoàn kết là tính năng đặc thù, tạo nên sức mạnh tối ưu để thành công, vả lại, một bàn tay không thể vổ nên tiếng. Hơn thế còn là lời dạy ở Bác, “Đoàn kết đoàn kết, đại đoàn kết” Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp trong nước cũng như trên thế giới, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong công tác phòng chống dịch thì ý thức của mỗi người dân trong công tác phòng chống dịch là thực sự quan trọng và cần thiết. Vì vậy cùng với mọi người dân cả nước hơn lúc nào hết rất cần sự quyết tâm, nổ lực tích cực chung tay chống dịch. Trước diển biến dịch cùng biến thế Delta ngày càng phức tạp, bảo vệ chính bản thân mình gần như là nguyên lý khả dĩ và bắt buộc hầu góp phần chung sức cùng cộng đồng ngặn chặn dich. Tôi hiểu rằng, chỉ cần một trường hợp nhiễm bệnh tại cộng đồng thì lây lan khó lường, do vậy, người dân cần cảnh giác cao độ, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, thực hiện nghiêm túc phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tếTheo tôi, có thể coi, ý thức phòng chống của mỗi cá nhân “Là lá chắn chống dịch hữu hiệu nằm trong tiêu chí cho đề cương chống dịch.” Trách nhiệm đối với cộng đồng cần phải đặt lên cao hơn những quyền lợi của cá nhân. Có như vậy, mỗi người trong chúng ta mới có thể trở thành một chiến sĩ trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh. Ở quê tôi, cơ bản người dân đã có ý thức phòng dịch, tuân thủ các văn bản chỉ đạo của chính quyền thực hiện khuyến cáo 5K,như đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông người, thực hiện khử khuẩn, tự giác khai báo y tế, tại nhiều cửa hàng bố trí nước sát khuẩn ở cửa ra, vào, treo biển yêu cầu đeo khẩu trang; nhiều nơi đo thân nhiệt cho người đến mua sắm, liên hệ công việc. Chúng tôi theo dõi sát tình hình dịch bệnh hằng ngày, mừng khi bệnh giảm, lo lắng khi có ổ dịch mới. Thỉnh thoảng bạn già lại gọi cho nhau hỏi thăm sức khỏe, động viên nhau cố gắng. Tôi rất vui khi khiDù có khó chịu, bất tiện trong sinh hoạt, tôi vẫn quyết thực hành, và nhắc nhở con cháu mình đảm bảo phòng dịch. Thà khó chịu ít lâu còn hơn dịch bùng, thiệt hại nhiều, người dân sẽ vô cùng mệt mỏi. Tôi rất mừng vì gần đây, kể cả TP.HCM và các tỉnh phía Nam, kể cả quê hương tôi, nơi tâm dịch Châu Thành rất chú trọng việc mũi giữ vùng xanh. Điều rất đáng quý là tinh thần giữ vùng xanh không chỉ xuất phát từ chỉ đạo của tỉnh mà một số địa phương đã tự đứng lên, đăng ký và tổ chức để giữ cho cụm, ấp, xã của mình thành vùng xanh. Tôi mông từng ngày, quê mình được nhiều xã, ấp là vùng xanh. Sống hơn 80 năm, tôi biết nhiều khái niệm lạ lẫm, vùng xanh, vùng đỏ, vùng vàng, khu phong tỏa, khu cách ly các loại. Nhưng mà, tôi thích nhất là khái niệm vùng xanh và về trạng thái bình thường mới. Bởi khi được an toàn, được là vùng xanh thì cuộc sống mới thôi bất an, lo lắng. Và đời sống, kinh tế của bà con mình mới được đảm bảo, bình yên, con cháu tôi mới đi làm, đi học bình thường. Với lại, điều quan trọng nữa là, tôi được gặp mặt con cái tôi, chứ không phải chỉ thấy cái khẩu trang bịt kín, đồ bảo hộ kín mít, tôi sẽ thấy nụ cười của chúng nó, và được nô đùa cùng đám cháu của tôi. Khi ấy thì vui biết chừng nào! Địa phương tôi đang tiếp tục tiến hành test ở hộ gia đình, cộng đồng ấp, xã, các cháu mặc đồ bảo hộ màu xanh đến test cho chúng tôi, thấy các cháu vất vả mà thương, đến cuối chiều vẫn niềm nở hướng dẫn người già, trẻ nhỏ. Tôi thầm mong, các cháu được khỏe mạnh mà làm công tác chống dịch, thầm mong đừng có ca bệnh mới trong xóm làng, trong xã tôi và tất cả các địa phương khác.

Quang Hòa (Châu Thành, Đồng Tháp)