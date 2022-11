Đối tượng trộm tượng phật tự đầu thú

Công an huyện Thanh Bình cho biết, vừa tiếp nhận đối tượng liên tiếp trộm tượng phật tại các cơ sở thờ tự trên địa bàn xã Tân Phú.

Cụ thể, khoảng 16 giờ, ngày 01/11/2022, một đối tượng sinh năm 1983, ngụ thị trấn Thanh Bình chạy xe mô tô đến đến chùa Nam An ở xã Tân Phú. Tại đây, đối tượng lấy trộm tượng phật Dược sư rồi đem về nhà mình cất giữ. Khoảng 30 phút sau, đối tượng tiếp tục điều khiển xe mô tô chạy đến chùa Long Sơn ở xã Tân Phú trộm một tượng phật khác trong chùa.

Nhận thức được hành vi phạm tội của mình, trưa ngày 02/11/2022, đối tượng đã đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Bình để đầu thú. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận mục đích đem tượng phật về để thờ cúng. Công an huyện Thanh Bình đang phối hợp định giá tài sản, củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Kiều Trang/THĐT