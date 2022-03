Đối tượng thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp hoa kiểng bị sa lưới

Thời gian vừa qua, trên địa bàn thành phố Sa Đéc xuất hiện nhiều vụ trộm cắp hoa kiểng và cả dụng cụ làm nghề của bà con. Một đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm đã bị phát hiện, xử lý.

Công an thành phố Sa Đéc cho biết, đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng Lê Duy Cường, sinh năm 1993 ngụ ấp Khánh Hòa, xã Tân Khánh Đông, về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, vào ngày 21/3, sau khi nhận được tin báo của một cơ sở hoa kiểng bị mất trộm, lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chóng xác định đối tượng và tiến hành bắt giữ Cường.

Tại cơ quan công an, Cường thừa nhận trong tháng 3/2022, lợi dụng đêm khuya, không người trông coi tài sản, đã đột nhập vào các cơ sở hoa kiểng và nhà người dân tại địa bàn phường Tân Quy Đông, phường An Hòa. Qua đó đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm cắp. Các cây kiểng do Cường trộm được có giá trị từ khoảng 1 triệu đến 20 triệu đồng. Lực lượng Công an Thành phố Sa Đéc đã thu hồi một số cây kiểng với tổng tài sản khoảng 42.000.000 đồng. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục được điều tra làm rõ.

Gõ Kiến/THĐT