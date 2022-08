Đối tượng tâm thần gây mất ANTT trụ sở xã

Thời gian qua đã có một số trường hợp đối tượng tâm thần làm mất an ninh trật tự. Thêm một vụ việc vừa xảy ra ở huyện Tam Nông.

Vào ngày 19 và ngày 20/8, Nguyễn Văn Trí (bị bệnh tâm thần), sinh năm 1996, ngụ xã An Hòa, huyện Tam Nông, đến trước cửa UBND xã và Công an xã An Hòa gây rối. Đối tượng phá hoại làm vỡ kính, hư hỏng bảng hiệu của UBND xã và một số trang thiết bị của Công an xã.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Tam Nông đã khẩn trương phối hợp gia đình tổ chức giữ đối tượng Trí. Sau đó, Trí đươc đưa đến Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp để điều trị.

CTV Thanh Thảo/THĐT