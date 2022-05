Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, vừa tiếp nhận đối tượng giết người ra đầu thú.

Đối tượng đầu thú là Nguyễn Thành Trung, sinh năm 1987, ngụ khóm 1, phường An Thạnh, thành phố Hồng Ngự. Trước đó, vào lúc 19 giờ, ngày 15/5, nạn nhân Nguyễn Thành Tâm, sinh năm 1985, ngụ khóm 1, phường An Thạnh, thành phố Hồng Ngự tổ chức nhậu cùng 4 người bạn. Khi nhậu xong về đến nhà, Tâm điện thoại cho Nguyễn Thành Trung (là em vợ Tâm) để gặp mặt nói chuyện liên quan đến tiền mua bán xe. Sự việc này dẫn đến cự cãi giữa 2 bên. Trung đã dùng dao đâm vào người Tâm, làm cho Tâm tử vong. Sau khi gây án, Trung đã bỏ trốn, Công an thành phố Hồng Ngự đã vận động gia đình và người thân kêu gọi đối tượng Trung ra đầu thú.

