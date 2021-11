Dịch Covid-19 tại Kiên Giang phức tạp, số ca mắc tăng nhanh chóng

Chỉ trong 4 ngày, từ ngày 27 đến 30/10, số ca nhiễm ở Kiên Giang đã tăng gần gấp ba lần. Ngày 30/10, số ca mắc mới trong toàn tỉnh là 469 ca, trong đó các ca mắc mới trong tỉnh là 462 trường hợp, 7 trường hợp mắc mới từ TP.HCM và các tỉnh trở về.

Trong khi trước đó, ngày 27/10 chỉ có 160 ca, ngày 28, 29/10, số ca mắc mới dao động gần 300 ca. Đặc biệt rất nhiều ca phát hiện trong cộng đồng qua thực hiện test nhanh tại các phòng khám.

Trước tình hình này, ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh yêu cầu các cấp ủy, các ngành và địa phương không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh; Khẩn trương triển khai kế hoạch tiêm vaccine nhanh nhất để đạt tỷ lệ miễn dịch cộng đồng, sớm triển khai kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em từ 11-17 tuổi và triển khai hướng dẫn điều trị F0 tại nhà.



Kiên Giang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin nhanh nhất để đạt tỷ lệ miễn dịch cộng đồng

Tính đến ngày 28/10, Kiên Giang đã tiêm mũi 1 cho hơn 918.910 người, đạt hơn 76% dân số trong độ tuổi tiêm và hơn 330.540 người được tiêm mũi 2, đạt gần 26%. Theo kế hoạch, Kiên Giang phấn đấu đến ngày 15/11 có 100% người trên 18 tuổi được tiêm mũi 1.

Qua đánh giá công tác tiêm vaccine, tỉnh cho rằng tiến độ thực hiện tại một số địa phương còn chậm so với kế hoạch; công tác điều tra rà soát danh sách đối tượng tiêm còn bỏ sót nhiều đối tượng; thống kê báo cáo hàng ngày số liệu ở các đơn vị sai mẫu, không nhất quán, chưa chính xác khiến việc tổng hợp báo cáo gặp nhiều khó khăn; hệ thống nhập liệu nền tảng Covid-19 còn nhiều khó khăn, danh sách đối tượng tiêm không đầy đủ các thông tin bắt buộc của hệ thống nên tiến độ nhập liệu còn chậm, thiếu nhân lực, máy tính để triển khai ngay trong buổi tiêm.

Hiện nay, tại một số địa phương, trong đó có TP Phú Quốc mặc dù theo báo cáo Phú Quốc gần như đã tiêm đủ 2 mũi cho người dân trên đảo, tuy nhiên đến nay vẫn còn một số lượng không nhỏ người dân vẫn chưa được tiêm mũi 1, đặc biệt là có nhiều trường hợp tiêm vaccine Pfizer không đúng đối tượng. Hiện Phú Quốc đang xin bổ sung thêm từ 3.000 – 5.000 liều vaccine để tiêm mũi 1 cho người dân. Theo lý giải của lãnh đạo thành phố, lý do vẫn còn sót là do người dân không chịu đi đăng ký tiêm vaccine từ đầu, đến gần cuối mới đi đăng ký thì không còn vaccine và do một lượng người dân bắt đầu di chuyển ra đảo.

Tại cuộc họp mới đây, ông Nguyễn Lưu Trung, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo rà soát, thống kê chính xác số liệu người đã tiêm, chưa tiêm để theo dõi, quản lý và có kế hoạch tiêm đầy đủ khi được phân bổ vaccine không bỏ sót đối tượng. Ông Nguyễn Lưu Trung cũng đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh ngay việc lợi dụng khai báo bệnh nền để được tiêm vaccine Pfizer, đồng thời chấn chỉnh công tác nhập liệu đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ thông tin lên hệ thống.

(Theo: Lam Hiếu/VOV.VN) Link gốchttps://vov.vn/xa-hoi/dich-covid-19-tai-kien-giang-phuc-tap-so-ca-mac-tang-nhanh-chong-901868.vov