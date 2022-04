ĐBSCL "an toàn Covid-19" nhất nước

Sáng nay, Hà Nội và Hà Nam đã đồng loạt tiến hành tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 – dưới 12 tuổi. Như vậy, đến nay đã có 4 địa phương tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ ở độ tuổi này là: Quảng Ninh, TPHCM, Hà Nội, Hà Nam. Theo Bản tin của Bộ y tế, hôm nay, Số ca mắc mới COVID-19 giảm xuống thấp nhất trong hơn 2 tháng qua, còn 14.660 ca. Trong ngày có gần 6.000 ca khỏi và có 10 trường hợp tử vong. Số ca mắc mới Covid-19 trong ngày ở nước ta liên tiếp giảm sau trong những ngày qua. Từ đó, cấp độ dịch ở các địa phương cũng thay đổi. Theo Thống kê của Bộ Y tế về cấp độ dịch mới đây cho thấy, ĐBSCL đang là vùng “an toàn COVID-19” nhất nước hiện nay.

Cụ thể, trong 13 tỉnh, thành trong khu vực, chỉ có 31 xã vùng cam và 2 xã vùng đỏ, còn lại toàn bộ đã được phủ xanh và vàng. Các tỉnh: Hậu Giang, Đồng Tháp, Cà Mau và Long An có 100% xã phường là vùng xanh. Ngoài ra, trong hơn 10.600 xã phường cả nước, có gần 64% đang là “vùng xanh”, nguy cơ thấp, 20% là vùng vàng. Số xã phường vùng cam là 15% và đỏ là 1%. So sánh với tuần trước, số mắc mới giảm 51%, số tử vong giảm 35,7%, số ca nặng, nguy kịch giảm 38,2%. Còn so với tháng trước, số mắc mới giảm 37,8%, số tử vong giảm 51,6%, số ca nặng, nguy kịch giảm 22%.