Đang tuần tra, 3 chiến sĩ công an hỗ trợ đưa bè cá bị nước cuốn đến nơi an toàn

Vụ sạt lở bờ sông xảy ra trên địa bàn ấp Tân Hòa, xã An Hiệp. Lúc này, trên các lồng, bè cá có 10 người ngủ giữ để trông coi. Trời tối, thời tiết có gió lớn, nước chảy xiết rất nguy hiểm cho người và tài sản.Nhận tin báo của người dân về vụ việc, Trạm Cảnh sát đường thủy Sa Đéc thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Đồng Tháp đã khẩn trương phân công Tổ công tác đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông nhanh chóng đến hiện trường hỗ trợ. Chỉ với 3 chiến sĩ, Tổ công tác đã người dân lên bờ an toàn. Tổ đã trưng dụng 1 tàu kéo để di chuyển các lồng, bè cá vào bờ và buộc dây an toàn. Tuy nhiên, có 2 lồng cá bị nước tràn vào làm cá từ trong lồng thoát ra ngoài sông, thiệt hại khoảng 250 triệu đồng.

CTV Thanh Thảo/THĐT