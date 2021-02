Đảm bảo an toàn phòng dịch cho hơn 350 ngàn học sinh Đồng Tháp trở lại lớp

Thứ Hai, 22/2/2021, là ngày đầu tiên hơn 350 ngàn học sinh Đồng Tháp trở lại lớp kể từ kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua.

Ngay trong ngày đầu tiên đi học trở lại, các trường đã tổ chức kiểm soát, quản lý chặt chẽ người ra vào khuôn viên nhà trường, nắm bắt sát sao tình hình sức khoẻ của từng học sinh với tinh thần không lơ là, chủ quan với dịch bệnh Covid-19.

Để đảm bảo điều kiện an toàn phòng chống dịch bệnh, các đoàn lãnh đạo tỉnh, địa phương, ngành giáo dục đã tổ chức kiểm tra thực tế tại các trường học. Trong ngày hôm nay, khi học sinh đến lớp, công tác kiểm tra vẫn được tiếp tục. Tại huyện Hồng Ngự, lãnh đạo UBND huyện kiểm tra thực tế tại các điểm trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở ở các xã biên giới như Thường Lạc, Thường Thới Hậu A và Thường Phước 1. Trước các yêu cầu phòng chống dịch, các em học sinh đều có đeo khẩu trang xuyên suốt từ nhà đến trường, rửa tay sát khuẩn tại cổng, đo thân nhiệt. Nhiều điểm trường mầm non, mẫu giáo ở biên giới, giáo viên tổ chức đón học sinh ngay tại cổng trường, không để phụ huynh đưa trẻ đến tận lớp như trước đây. Đáng chú ý, 140 em học sinh là Việt kiều Camphuchia đã đã đến lớp. Để phòng chống dịch bệnh nên dịp tết Nguyên Đán vừa rồi, các em cũng không trở về nhà ở Campuchia. Toàn huyện Hồng Ngự có 50 trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT với hơn 32.000 học sinh. Thống kê trong ngày hôm nay, có hơn 97% học sinh của huyện đã trở lại lớp. Qua kiểm tra, lãnh đạo huyện Hồng Ngự lưu ý các trường tiếp tục thực hiện nghiêm các yêu cầu phòng dịch bệnh.

Tại Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, TP.Cao Lãnh, gần 7 giờ là học sinh bắt đầu đến lớp. Trước đó, cán bộ, giáo viên của trường đã có mặt để chuẩn bị đón học sinh. Thực hiện kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn, nhắc đeo khẩu trang đối với từng học sinh. Hôm nay là thứ 2, thông thường, học sinh sẽ có tiết sinh hoạt dưới cờ. Để thực hiện nghiêm túc chỉ đạo phòng chống dịch, tiết sinh hoạt tập trung dưới cờ được chuyển về thực hiện tại mỗi lớp. Tại đây, giáo viên hướng dẫn lại biện pháp phòng dịch hiệu quả, đúng cách.

Quy trình trên cũng được áp dụng tại các trường học, cơ sở giáo dục khác. Thông điệp 5K đã trở thành khẩu hiệu hành động của tất cả các trường. Bồn rửa tay, nước sát khuẩn được tăng cường và nhắc nhở học sinh sử dụng. Bố trí phòng cách ly, trang bị vật tư y tế chuyên dụng cho các trường hợp có dấu hiệu nóng, sốt.

PV/THĐT